Powrót na stronę główną

9 goli w hicie Ligi Mistrzów to za mało. Lewandowski wciąż niezagrożony

To był prawdziwie hokejowy wynik - we wtorek, w półfinale Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonało Bayern Monachium 5:4. Grad goli nie wpłynął jednak na pozycję Roberta Lewandowskiego wśród najlepszych strzelców w historii półfinałów i finałów Champions League. Polak może się czuć niemal niezagrożony, przynajmniej do przyszłego sezonu.
Fot. REUTERS/Albert Gea

Ten mecz przejdzie do historii Ligi Mistrzów. We wtorkowym półfinale Champions League Paris Saint-Germain pokonało Bayern Monachium 5:4. Gole dla Paryżan zdobywali dwukrotnie Chwicza Kwaracchelia i Ousmane Dembele oraz raz Joao Neves. Dla Bawarczyków trafiali Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise i Dayot Upamecano. Żaden z tych zawodników nie może zagrozić Robertowi Lewandowskiemu w jednej z historycznych klasyfikacji. 

Lewandowski może się czuć niezagrożony wśród najlepszych w historii półfinałów i finałów Ligi Mistrzów 

Żaden ze strzelców goli w meczu PSG z Bayernem nie znajduje się nawet w najlepszej dziesiątce klasyfikacji najlepszych strzelców w historii półfinałów i finałów Ligi Mistrzów. Zawodników, którzy mogą namieszać w czołówce, próżno szukać również w drugiej parze, czyli Atletico Madryt - Arsenal. To wszystko sprawia, że Lewandowski - zdobywca siedmiu bramek na tych etapach rywalizacji - może się czuć niemal niezagrożony na czwartym miejscu powyższej klasyfikacji.

Najgroźniejszym rywalem Polaka z aktywnych piłkarzy jest Vinicius Junior. Real Madryt, w którym występuje Brazylijczyk, pożegnał się już z rozgrywkami, w związku z czym przynajmniej do przyszłego sezonu gwiazdor Królewskich nie zagrozi pozycji Polaka. Inni zawodnicy znajdujący się w najlepszej dziesiątce albo są już na emeryturze, albo grają w dużo bardziej egzotycznych miejscach. 

Lewandowski ma szanse wskoczyć nawet na drugie miejsce klasyfikacji. Oto warunek 

Lewandowski znajduje się obecnie na czwartym miejscu zestawienia, tuż za Leo Messim. O ile atak na prowadzącego w klasyfikacji Cristiano Ronaldo jest praktycznie niemożliwy, to awans na drugą lokatę, na której jest Karim Benzema, wydaje się realny. Warunek jest jeden, Lewandowski musi zostać w FC Barcelonie, lub trafić do innego klubu rywalizującego w Champions League. 

Z piłkarzy, którzy zagrali w meczu PSG - Bayern najbliżej Lewandowskiego są Dembele i Kwaracchelia, obaj tracą jednak aż cztery gole, z drugiej strony przy niesamowitej formie strzeleckiej Paryżan nie można niczego wykluczyć, nawet w trwającym sezonie. 

Najskuteczniejsi piłkarze w półfinałach i finałach Ligi Mistrzów:

  • 1. Cristiano Ronaldo - 17 goli - 27 meczów - średnia 0,63
  • 2. Karim Benzema - 9 goli - 23 mecze - średnia 0,39
  • 3. Lionel Messi - 8 goli - 19 meczów - średnia 0,42
  • 4. Robert Lewandowski - 7 goli - 11 meczów - średnia 0,64
  • 5. Vinicius Junior - 6 goli - 10 meczów - średnia 0,60
  • 6. Sadio Mane - 5 goli - 9 meczów - średnia 0,56
  • 7. Arjen Robben - 5 goli - 15 meczów - średnia 0,33
  • 8. Sergio Ramos - 5 goli - 20 meczów - średnia 0,25
  • 9. Thomas Müller - 4 gole - 6 meczów - średnia 0,67
  • 10. Riyad Mahrez - 4 gole - 6 meczów - średnia 0,67

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.