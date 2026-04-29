9 goli w hicie Ligi Mistrzów to za mało. Lewandowski wciąż niezagrożony

Ten mecz przejdzie do historii Ligi Mistrzów. We wtorkowym półfinale Champions League Paris Saint-Germain pokonało Bayern Monachium 5:4. Gole dla Paryżan zdobywali dwukrotnie Chwicza Kwaracchelia i Ousmane Dembele oraz raz Joao Neves. Dla Bawarczyków trafiali Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise i Dayot Upamecano. Żaden z tych zawodników nie może zagrozić Robertowi Lewandowskiemu w jednej z historycznych klasyfikacji.

Zobacz wideo Lewandowski królem strzelców Serie A? Żelazny: Robert byłby tam znaczącą postacią

Lewandowski może się czuć niezagrożony wśród najlepszych w historii półfinałów i finałów Ligi Mistrzów

Żaden ze strzelców goli w meczu PSG z Bayernem nie znajduje się nawet w najlepszej dziesiątce klasyfikacji najlepszych strzelców w historii półfinałów i finałów Ligi Mistrzów. Zawodników, którzy mogą namieszać w czołówce, próżno szukać również w drugiej parze, czyli Atletico Madryt - Arsenal. To wszystko sprawia, że Lewandowski - zdobywca siedmiu bramek na tych etapach rywalizacji - może się czuć niemal niezagrożony na czwartym miejscu powyższej klasyfikacji.

Najgroźniejszym rywalem Polaka z aktywnych piłkarzy jest Vinicius Junior. Real Madryt, w którym występuje Brazylijczyk, pożegnał się już z rozgrywkami, w związku z czym przynajmniej do przyszłego sezonu gwiazdor Królewskich nie zagrozi pozycji Polaka. Inni zawodnicy znajdujący się w najlepszej dziesiątce albo są już na emeryturze, albo grają w dużo bardziej egzotycznych miejscach.

Zobacz też: Atletico - Arsenal. Gdzie i kiedy oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Lewandowski ma szanse wskoczyć nawet na drugie miejsce klasyfikacji. Oto warunek

Lewandowski znajduje się obecnie na czwartym miejscu zestawienia, tuż za Leo Messim. O ile atak na prowadzącego w klasyfikacji Cristiano Ronaldo jest praktycznie niemożliwy, to awans na drugą lokatę, na której jest Karim Benzema, wydaje się realny. Warunek jest jeden, Lewandowski musi zostać w FC Barcelonie, lub trafić do innego klubu rywalizującego w Champions League.

Z piłkarzy, którzy zagrali w meczu PSG - Bayern najbliżej Lewandowskiego są Dembele i Kwaracchelia, obaj tracą jednak aż cztery gole, z drugiej strony przy niesamowitej formie strzeleckiej Paryżan nie można niczego wykluczyć, nawet w trwającym sezonie.

Najskuteczniejsi piłkarze w półfinałach i finałach Ligi Mistrzów: