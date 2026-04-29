Szykują się zmiany w bramce Barcelony. Hiszpanie donoszą, co ze Szczęsnym

Po zakończeniu bieżącego sezonu prawdopodobnie dojdzie do dużych zmian w bramce FC Barcelony. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" donosi, że niepewnych swojej przyszłości jest aż pięciu bramkarzy. Wśród nich wymieniono Wojciecha Szczęsnego, wszystko wskazuje na to, że po trwających rozgrywkach polski golkiper definitywnie pożegna się z futbolem.
W trwającym sezonie niekwestionowanym numerem jeden w bramce FC Barcelony jest Joan Garcia. Hiszpański goalkeeper sprowadzony przed startem rozgrywek z Espanyolu, w pełni spełnił pokładane w nim oczekiwania. Jego zmiennikiem jest Wojciech Szczęsny, jednak Polak, podobnie jak czterech innych bramkarzy może pożegnać się z klubem po zakończeniu obecnej kampanii. 

Szykują się zmiany w bramce Barcelony. Szczęsny prawdopodobnie zakończy karierę 

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" donosi, że latem może dojść do rewolucji w bramce Barcelony. Pewny pozostania w klubie ma być tylko pierwszy bramkarz, Joan Garcia. Duma Katalonii ma nie być przekonana aż do pięciu nazwisk, wśród których znajdują się m.in. Marc-Andre Ter Stegen, Inaki Pena i Wojciech Szczęsny. Polak po zakończeniu rozgrywek prawdopodobnie definitywnie pożegna się z futbolem

"Szczęsny, zmiennik Joana Garcii w tym sezonie, ma jeszcze rok kontraktu, ale nie jest on wiążący. Każda ze stron może go rozwiązać w dowolnym momencie, polski bramkarz prawdopodobnie przejdzie na emeryturę, tym razem na stałe" - czytamy w dzienniku "Mundo Deportivo". 

Do Barcelony może trafić nowy bramkarz 

Mimo posiadania w swoich barwach tylu bramkarzy, Duma Katalonii i tak planuje wzmocnienia na tej pozycji, w letnim okienku transferowym. "Mundo Deportivo" donosi, że klub rozważa sprowadzenie pierwszego golkipera, jednego z ligowych rywali. 

"Ponadto klub rozważa zakontraktowanie kolejnego bramkarza, Remiro, z Realu Sociedad." - pisze "Mundo Deportivo". 

Wojciech Szczęsny reprezentuje barwy FC Barcelony od 2024 roku, Polak został ściągnięty do Katalonii z emerytury, po kontuzji Ter Stegena. W pierwszym sezonie był pierwszym bramkarzem Blaugrany, obecnie pojawia się na murawie jedynie w przypadku problemów zdrowotnych Joana Garcii. 

