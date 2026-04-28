23 gole, 7 asyst, 19 bramek i 8 asyst oraz 27 goli i dwie asysty - to bilanse Roberta Lewandowskiego w trzech pierwszych sezonach w barwach FC Barcelony w rozgrywkach La Ligi. Polak w pierwszym sezonie został królem strzelców rozgrywek, w drugim zajął trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych, a w trzecim- drugą pozycję. Nic zatem dziwnego, że we wszystkich trzech Polak został nominowany do najlepszej drużyny La Ligi.

Ogłoszono nominacje do drużyny roku La Ligi. Robert Lewandowski pominięty

We wtorek ogłoszono nominacje do najlepszej drużyny sezonu 2025/2026 w La Lidze. Na liście piłkarzy nominowanych do głosowania tym razem nie ma Roberta Lewandowskiego. To efekt tego, że Polak ma najsłabszy sezon, odkąd trafił do FC Barcelony. 38-letni napastnik zagrał w La Lidze 26 spotkań, zdobył dwanaście goli i miał trzy asysty.

Tymczasem aż ośmiu innych piłkarzy FC Barcelony zostało nominowanych do drużyny roku La Ligi. Są to: bramkarz Joan Garcia, obrońcy Eric Garcia, Pau Cubarsi, pomocnicy Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Raphinha oraz rywal Lewandowskiego do podstawowego składu na środku ataku - Ferran Torres.

FC Barcelona walczy o drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Jest o krok od tego osiągnięcia, bo pięć kolejek przed końcem sezonu ma aż jedenaście punktów przewagi nad wiceliderem - Realem Madryt.

Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka w sobotę, 2 maja zagra na wyjeździe z dziewiątą drużyną tabeli - Osasuną. Początek meczu o godz. 21.

Relacja na żywo ze starcia Osasuna - FC Barcelona na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.