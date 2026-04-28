Oto plan Barcelony. "Rozważa złożenie kolejnej propozycji"

Kto zostanie, a kto odejdzie z FC Barcelony po obecnym sezonie? Wiele wskazuje na to, że pewne zmiany mogą zajść w ataku drużyny, która pewnie zmierza po drugi z rzędu tytuł mistrzów Hiszpanii. Jedną z niewiadomych jest przyszłość Marcusa Rashforda. Anglik latem 2025 roku został wypożyczony z Manchesteru United do FC Barcelony i brakuje konkretnych doniesień, jakoby Katalończycy chcieli na dobre wykupić Anglika.

Marcus Rashford zostanie na kolejny sezon w FC Barcelonie?

Nie trzeba jednak wykupować zawodnika, żeby pozostał na kolejny sezon. Może w końcu przedłużyć wypożyczenie i taka opcja wydaje się przekonywać FC Barcelonę. Brytyjskie Sky Sports poinformowało, że Katalończycy chcą przedłużyć wypożyczenie angielskiego skrzydłowego.

"Hiszpański gigant ma możliwość wykupienia 28-latka na stałe tego lata za kwotę 26 mln funtów, ale sytuacja finansowa sprawia, że nie chce z niej skorzystać. Jak wcześniej informowała stacja Sky Sports News, Manchester United nie ma zamiaru renegocjować uzgodnionej kwoty. W związku z tym Barcelona rozważa złożenie kolejnej propozycji wypożyczenia, gdy rozmowy zostaną wznowione po zakończeniu sezonu" - czytamy w artykule.

W obecnym sezonie Marcus Rashford wystąpił w 45 spotkaniach FC Barcelony, w których zdobył 13 bramek i zanotował 13 asyst. Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 2 maja o godz. 21:00 na wyjeździe z Osasuną. Następnie przyjdzie pora na ostatnie w tym sezonie El Clasico przeciwko Realowi Madryt, które zostanie rozegrane w niedzielę 10 maja o godz. 21:00. Relacje na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.