Tak wygląda rola Lewandowskiego w Barcelonie. Flick namieszał

Nie ulega wątpliwości, że w tym sezonie pozycja Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest znacznie słabsza niż w poprzednim. Ale czy trener Hansi Flick traktuje Polaka jako gracza rezerwowego?

"Once de gala", czyli jedenastka galowa – tak nazywają w Hiszpanii optymalny skład każdej drużyny. Nie zawsze trenerzy mają przywilej wystawiania jej w najważniejszych meczach, ich zamiary modyfikują kary i kontuzje. Hansi Flick nie mógł posłać na boisko jedenastki galowej Barcelony w meczach z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Kontuzja Raphinhi w towarzyskim meczu Brazylia–Francja sprawiła, że kluczowy piłkarz był dla Flicka niedostępny w najważniejszym momencie sezonu.

REKLAMA

Ferran czy Lewandowski

Normalne jest więc, że kadra każdego klubu liczy nie jedenastu, ale co najmniej dwa razy tylu piłkarzy. W Barcelonie jest ich 24. Latem 2022 roku wykupiony z Bayernu Monachium Robert Lewandowski został zaprezentowany kibicom z Camp Nou jako nowa gwiazda. Podpisał kontrakt na trzy sezony z opcją przedłużenia na czwarty. Przez trzy lata był najskuteczniejszy w zespole, przed rokiem zdobył 42 gole we wszystkich rozgrywkach, mimo iż rywalizował o miejsce w podstawowej jedenastce z 11 lat młodszym reprezentantem Hiszpanii Ferranem Torresem. Nikt nie mógł mieć wątpliwości, że miejsce w jedenastce galowej należy do Polaka.

Czas pracuje jednak na korzyść Hiszpana. W tym sezonie zagrał on w Barcelonie 2476 minut. Lewandowski 2118. Przez urazy Polak stracił 43 dni i pięć meczów, Ferran tylko 19 dni i trzy spotkania.

Oczywiście dziennikarze hiszpańscy kilka razy pytali Flicka: kto jest u niego teraz napastnikiem numer 1? Trener odpowiadał, że ma taki przywilej, iż może wybierać między dwoma tak znakomitymi jak Lewandowski i Ferran. Zasłona dymna? Polak i Hiszpan są tak różnymi typami środkowych napastników, że rzeczywiście dobrze się uzupełniają. Lewandowski jest klasyczną dziewiątką, przystosowaną do walki wręcz z obrońcami i odnajdowaniu się w tłoku pola karnego. Ferran lubi przestrzeń, podania prostopadłe na wolne pole. Przy stałych fragmentach gry skuteczniejszy jest oczywiście Polak.

Niemiecki trener może dopasowywać wybór środkowego napastnika do taktyki i przeciwnika. Jego decyzja zależy też od dyspozycji Ferrana i Lewandowskiego. W ligowym spotkaniu z Atletico w Madrycie 4 kwietnia obu posadził na ławce. W środku ataku zagrał Marcus Rashford, który zdobył gola na 1:1. Mecz rozstrzygnął jednak strzał Lewandowskiego. Polak zmienił Anglika w 79. min. Ferran grał od 47. min.

Tak się złożyło, że zaraz po spotkaniu La Liga na Metropolitano Barcelona podejmowała Atletico w ćwierćfinale Champions League na Camp Nou. W podstawowej jedenastce zagrał Lewandowski, którego Flick musiał przedwcześnie zmienić, po czerwonej kartce dla obrońcy Pau Cubarsiego. Nieoczekiwane okoliczności skłoniły Niemca do skorygowania składu i ustawienia osłabionego zespołu. I tak skończyło się porażką 0:2.

Kto jest rezerwowym?

Zaraz potem Ferran zagrał w podstawowej jedenastce w ligowych derbach z Espanyolem i strzelił dwie bramki. Było oczywiste, że Flick musi dać mu szansę występu w rewanżu z Atletico w Lidze Mistrzów. Tam też dobył gola, miał asystę, drugą jego bramkę anulowano ze względu na spalonego po analizie VAR. Lewandowski zmienił go w 69. min, 11 minut później Barcelona znów grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Erica Garcii. Wygrała 2:1, ale odpadła z rozgrywek.

Z Celtą Vigo na Camp Nou zagrał Ferran. Lewandowski nawet nie wstał z ławki. Mogło się wydawać, że Flick zrezygnował z Polaka ze względu na kryzys dyspozycji, ale trzy dni później przeciw Getafe to Lewandowski biegał po boisku 90 minut. Zaliczył bardzo ważną asystę przy golu Rashforda, miał kilka kluczowych interwencji w defensywie przy stałych fragmentach gry dla gospodarzy. Tym razem to Ferran nie zagrał ani minuty.

Kto w Barcelonie jest więc środkowym napastnikiem numer 1? Może Flick mówi jednak prawdę, że to się zmienia. Ferran zdobył więcej goli: 19 we wszystkich rozgrywkach, z czego 14 w lidze. Lewandowski strzelił odpowiednio 17 i 12. Część ekspertów i kibiców uważa, że nastąpiła zmiana i że to Hiszpan jest teraz pierwszym wyborem Flicka, czyli podstawowym napastnikiem Barcelony. Czy ktoś jednak może być dziś pewny, że 10 maja w El Clasico na Camp Nou to Ferran wyjdzie w pierwszej jedenastce Barcelony? Wydaje się, że szanse Lewandowskiego są mniej więcej takie same.

Rywalizacja między Lewandowskim i Ferranem jest zacięta. To nie jest taki sam przypadek jak Lamine’a Yamala i Roony’ego Bardghjiego. Hiszpan zagrał w tym sezonie 3702 minuty, Szwed 721. Yamal jest gwiazdą pierwszej wielkości, Bardghji gra wtedy, gdy nastolatek jest kontuzjowany lub przemęczony. Tak jak teraz, gdy leczy uraz mięśnia.

Oczywiście określenie jedenastki galowej Barcelony to duża pokusa. Ewidentnie pozycja Lewandowskiego jest słabsza niż w poprzednich trzech sezonach. Mimo wszystko nazywanie go rezerwowym jest wciąż nieuzasadnione.