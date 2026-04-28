Kolejne dni mijają, a wciąż nie wiadomo, co będzie z przyszłością Roberta Lewandowskiego od następnego sezonu. Kończy się umowa reprezentanta Polski z FC Barceloną, a media rozpisują się o możliwych kierunkach, gdzie mógłby trafić.

"AS": Możliwe, że Lewandowski podjął decyzję jakiś czas temu, ale tajemnica pozostaje

We wtorek rano hiszpański dziennik "AS" napisał tekst o tym, kiedy Robert Lewandowski podejmie decyzję odnośnie przyszłości. "Lewandowski, odliczanie" - to tytuł artykułu.

"Jest niepewność, co do ostatecznej decyzji Lewandowskiego. Możliwe, że podjął ją jakiś czas temu, ale tajemnica pozostaje. Polak planował ogłosić dalsze kroki pod koniec kwietnia. Okoliczności w Barcelonie się jednak zmieniły. Scenariusz zakładał walkę o mistrzostwo w ostatnich kolejkach i półfinał Ligi Mistrzów. Nic z tego się nie wydarzyło. Barcelona jest niemal pewna tytułu i odpadła z LM. To może skłonić Lewandowskiego do poczekania, aż mistrzostwo zostanie przypieczętowane, by wtedy ogłosić, co zamierza. Najpewniej będzie kontynuował karierę. Pytanie brzmi: gdzie - dodaje Jimenez.

Według niego Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony po zakończeniu tego sezonu.

"Sygnały od miesięcy wskazują na pożegnanie. Negocjacje w Arabii, spotkania z Chicago Fire FC oraz pewne flirtowanie z dwoma historycznymi klubami Włoch: Juventus i Milanem, sugerowały koniec pewnego etapu. Jednak Laporta po wygraniu wyborów zapewnił, że zamierza zaproponować Polakowi przedłużenie kontraktu. Zbiegło się to też z powrotem do wyjściowego składu i wydawało się otwierać przestrzeń do pozostania. Słabsza forma w ostatnich meczach, zwłaszcza w dwumeczu Liga Mistrzów, ostudziła jednak to, co przez chwilę wyglądało na obopólne chęci kontynuowania współpracy - dodaje Jimenez.

Dziennikarz dodał też, że Lewandowski ma piękne wyzwanie w pięciu pozostałych meczach ligowych. Polak zdobył 118 goli dla FC Barcelony i brakuje mu tylko dwóch, by wyprzedzić Josepa Escolę i wejść do najlepszej "10" najlepszych strzelców w historii klubu.

"Mimo że Lewandowski trafił do Barcelony w trudnym momencie i przy wielu wątpliwościach co do jego formy w wieku blisko 34 lat, spisał się lepiej, niż oczekiwano. Był kluczową postacią w sezonie 2022/23. Flick zdołał go "odblokować" w poprzednim sezonie, po tym, jak Xavi latem 2024 roku chciał jego sprzedaży, bo uważał, że nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Tylko kontuzja sprawiła, że nie był obecny w kluczowym momencie sezonu, a mimo to przekroczył 40 goli. W tym roku zanotował spadek formy, zapewne już ostateczny. Jeśli jednak odejdzie, zrobi to z pełnymi honorami" - kończy Jimenez.

Bilans Lewandowskiego w tym sezonie w FC Barcelonie to: 41 spotkań, 17 goli i cztery asysty.