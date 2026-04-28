Oto plan Barcelony na zastąpienie Lewandowskiego. Wcale nie Alvarez

Nadchodzi sądny czas dla pozycji napastnika w FC Barcelonie. Robertowi Lewandowskiemu zostały dwa miesiące kontraktu, a jego w ostatnich meczach coraz bardziej ograniczony czas gry i doniesienia o zainteresowaniu z Włoch sugerują, że jego szanse na pozostanie w Katalonii maleją. Tak czy inaczej, czeka nas saga transferowa w drużynie mistrzów Hiszpanii związanych z obsadą środka ataku.

Alvarez może być niemożliwy do kupienia? Barcelona ma plan B

Od wielu miesięcy z transferem do Barcelony łączony jest Julian Alvarez. Gwiazdor Atletico Madryt ma być obecnie faworytem w gabinetach klubu, a kibice już wcześniej także wypowiadali się o nim z uznaniem, choćby w ankietach. Każdy jednak dobrze wie, że ściągnięcie Argentyńczyka będzie piekielnie trudnym procesem. Piłkarz ma kontrakt z Atletico do czerwca 2030 roku. Nie ma więc czynnika, który mógłby wesprzeć Katalończyków w negocjacjach. Madrytczycy absolutnie nie muszą go sprzedawać i mogą zażyczyć sobie dowolną cenę. Dlatego władze Barcelony mają też plan B.

Gwiazdor Premier League na celowniku

W podcaście "Què t'hi jugues" w hiszpańskim Radio Cadena SER poinformowano, że pion sportowy Barcelony wysoko ceni też Joao Pedro. Brazylijczyk gra obecnie w londyńskiej Chelsea i w tym sezonie w Premier League strzelił już 14 goli oraz zanotował 8 asyst. W Barcelonie wierzą, że 24-latek bardzo dobrze pasowałby do stylu gry Hansiego Flicka. On ma z Chelsea kontrakt do 2033 roku, jednak, jak pisze kataloński dziennik "Sport", Londyńczycy mogą być zmuszeni do szukania zarobku na zawodnikach, by nie wpaść w kłopoty z Finansowym Fair Play.

Według tego dziennika jeszcze jedną opcją ma być także Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Jest starszy od Alvareza i Pedro (22 sierpnia skończy 29 lat), a stylem gry najbardziej przypomina klasycznego napastnika. Dyrektor sportowy Deco ma go mieć w notesie. Niemniej wydaje się, że jeśli z Alvarezem się nie uda, Joao Pedro będzie w kolejce przed Martinezem.