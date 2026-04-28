Lewandowski dał zielone światło! Jest otwarty na ten transfer

Robert Lewandowski wciąż nie podjął decyzji odnośnie swojej przyszłości. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu, a w kolejce po podpisanie umowy z kapitanem reprezentacji Polski ustawił się m.in. Juventus. Według informacji "La Stampy" 37-latek byłby zainteresowany przenosinami do "Starej Damy". Ruch ten może być jednak trudny do wykonania.
Fot. REUTERS/Juan Barbosa

W sezonie 2025/26 Robert Lewandowski po raz pierwszy od wielu lat musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Kapitan reprezentacji Polski spędza na murawie coraz mniej minut w barwach FC Barcelony, a jego przyszłość w klubie ze stolicy Katalonii stoi pod znakiem zapytania. Niejasną sytuację kontraktową 37-latka starają się wykorzystać dwaj włoscy giganci - AC Milan i Juventus.

Lewandowski bliski transferu? Oto warunki

Jak się okazuje, bliżej ściągnięcia Lewandowskiego jest Juventus. Nicole Balice z włoskiego dziennika "La Stampa" stwierdził nawet, że "Stara Dama" już rozpoczęła negocjacje z polskim snajperem, a on sam ma być otwarty na przenosiny do Turynu. Podwaliny pod rozmowy kontraktowe stanowiła wizyta agenta "Lewego", Piniego Zahaviego we Włoszech.

Balice twierdzi jednak, że problematyczne w negocjacjach mogą okazać się oczekiwania Lewandowskiego oraz jego otoczenia. Juventus bowiem nie jest w stanie zapłacić mu tyle, ile obecnie zarabia w Barcelonie, czyli 30 mln euro rocznie. Takie pieniądze oferują kluby z Arabii Saudyjskiej oraz MLS. Zdaniem włoskiego dziennikarza jednak wymagania te da się zbić do 8-10 mln euro netto wraz z bonusami za dwuletni kontrakt.

Zahavi z kolei wciąż zbiera oferty dla "Lewego". Polak postawił jeden konkretny warunek - rola luksusowego rezerwowego nie wchodzi w grę. W "Juve" stałby się z miejsca jedną z gwiazd, ale musi poczekać na decyzję turyńskiego klubu. Ważnym czynnikiem będzie awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, o który podopieczni Luciano Spalettiego wciąż walczą.

"Stara Dama" sonduje także sprowadzenie Randala Kolo Muaniego, który w przeszłości reprezentował już barwy Juventusu. Ponadto PSG oferuje klubowi z Turynu Goncalo Ramosa. W tle z kolei toczą się rozmowy kontraktowe z Dusanem Vlahoviciem.

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
