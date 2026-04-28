Hiszpanie piszą o Lewandowskim i Szczęsnym. "Kluczowe decyzje"

Do końca sezonu La Liga pozostało już tylko pięć kolejek. Barcelona nad drugim Realem ma przewagę aż 11 punktów i chyba tylko najgorsi pesymiści ze stolicy Katalonii dopuszczają myśl o niewygraniu mistrzostwa Hiszpanii. Meczem, który zapewne przypieczętuje sukces "Blaugrany" będzie majowe El Clasico na Spotify Camp Nou (10 maja).

"Mundo Deportivo": Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Barcelona od dłuższego czasu gra już tylko w lidze. Może więc na spokojnie przygotowywać się do kolejnych spotkań, choć niewątpliwie sporym kłopotem jest kontuzja lidera Lamine'a Yamala. Włodarze barcelońskiego klubu mają także szereg innych spraw do rozwiązania.

Decyzje sięgają stanowiska trenera, obsady kolejnych pozycji, wzmocnień, a także przyszłości graczy z akademii. Wszystko to wzięli pod lupę dziennikarze "Mundo Deportivo". Oto, jakie zaprezentowali wnioski.

Co do trenera Hansiego Flicka kwestią sporną pozostaje długość nowego kontraktu. "Niemiec wyznał wcześniej, że Barca będzie jego ostatnim przystankiem w karierze i chciałby zobaczyć ukończone Spotify Camp Nou. To gwarantuje podpis do 2028 roku, ale Laporta chciałby zabezpieczyć opcję aż do 2029 roku" - sugerują Hiszpanie.

Jaki jest status Wojciecha Szczęsnego, który jako pierwszy z Polaków został wzięty na tapet? "Kontrakt Polaka (36 lat) wygasa w 2027 roku, ale klub może go rozwiązać wcześniej. 'Tek' chciałby zostać, jednak Barca musi zdecydować, czy woli nieco młodszego bramkarza jako zmiennika dla Joana Garcii".

Sytuacja Szczęsnego wiąże się ze statusem Marca-Andre ter Stegena ("najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie w nieznanym kierunku") oraz ewentualnego transferu Alexa Remiro z Sociedad ("Barca mogłaby pozyskać Alexa Remiro za niecałe 15 milionów euro. Alternatywą jest czekanie do 2027 roku, kiedy będzie wolnym zawodnikiem, ale wtedy pojawi się znacznie więcej chętnych").

Po przeanalizowaniu kolejnych pozycji na boisku, przychodzi czas na Roberta Lewandowskiego.

"Barcelona chce napastnika z topu i przedstawiła Lewandowskiemu (w sierpniu skończy 38 lat) ofertę z niższą pensją. Polak ma propozycje z MLS (Chicago Fire), Milanu i Juventusu. Decyzja może zapaść w przyszłym tygodniu. Laporta chciałby, aby został, ale klub musi rozważyć, czy zmuszać go do akceptacji niższej pensji czy pozwolić mu odejść po wygaśnięciu kontraktu w czerwcu" - czytamy.

W kolejnym spotkaniu drużyna Hansiego Flicka zagra na wyjeździe z Osasuną. Początek 2 maja o godzinie 21.00.