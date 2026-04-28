Legenda wskazała idealny klub dla Lewandowskiego

AC Milan i Juventus - te dwa kluby przewijają się najczęściej w kontekście kolejnego rozdziału w karierze Roberta Lewandowskiego. Agent kapitana reprezentacji Polski Pini Zahavi był zresztą obecny na San Siro podczas bezpośredniego starcia tych ekip. Kto powinien zakontraktować "Lewego"? Zdaniem włoskiej legendy Christiana Vierego, wybór jest oczywisty.
SOCCER-SPAIN-GET-BAR/
Fot. REUTERS/Isabel Infantes

Robert Lewandowski ostatni raz do siatki w barwach FC Barcelony trafił 4 kwietnia, szczęśliwie pokonując golkipera Atletico Madryt Juana Musso. Kolejne tygodnie nie były udane dla polskiego snajpera, który w starciach przeciwko Espanyolowi i Celcie Vigo nie podniósł się z ławki rezerwowych. Przeciwko Getafe wprawdzie rozegrał 90 minut i zanotował asystę, ale nie ulega wątpliwości, że jego gwiazda w stolicy Katalonii przygasa coraz bardziej.

Legenda nie ma wątpliwości. Tam widziałby Lewandowskiego

W związku z kończącym się kontraktem "Lewego" oraz faktem, iż jest obecnie jedynie rezerwowym napastnikiem "Barcy", w ostatnich tygodniach zaczęto głośno dyskutować o możliwości jego przenosin do Włoch. Wrócił temat zainteresowania ze strony AC Milanu, a ponadto do walki o podpisanie umowy z polskim snajperem włączył się Juventus. Plotki łączące 37-latka z dwoma włoskimi gigantami spotęgowało pojawienie się na trybunach San Siro podczas bezpośredniego meczu obu ekip agenta Lewandowskiego, Piniego Zahaviego.

Wielu ekspertów nie ma wątpliwości, że Polak byłby w stanie grać na wysokim poziomie na boiskach Serie A, a zarówno w "Juve", jak i w "Rossonerich" byłby gwiazdą. Wiek? Nie gra roli, co w tym sezonie udowodnił 40-letni Luka Modrić czy w przeszłości Fabio Quagliarella, gdy w barwach Sampdorii strzelał jak na zawołanie. O potencjalny transfer "Lewego" do któregoś z włoskich gigantów zapytany przez dziennikarzy DAZN został legendarny napastnik Christian Vieri, który nie ma wątpliwości, gdzie powinien trafić 37-latek.

- Moim zdaniem "Juve" weźmie napastnika na kolejny sezon, ale bardziej widzę Lewandowskiego w Milanie - stwierdził były piłkarz zarówno Milanu, jak i Juventusu cytowany przez "Mundo Deportivo". W przeszłości Vieri zakładał także koszulkę Interu Mediolan i, podobnie jak Lewandowski, grał w Hiszpanii - z tym, że dla Atletico.

W Turynie z kolei Vieri wolałby ponownie zobaczyć Randala Kolo Muaniego (obecnie Tottenham Hotspur), a także zaleca próby zatrzymania w ekipie z północy Włoch Dusana Vlahovicia, który znalazł się na celowniku m.in. FC Barcelony.

Co ciekawe, Vieri w przeszłości nie wypowiadał się pochlebnie na temat Lewandowskiego. W grudniu 2020 roku stwierdził, że większe umiejętności strzeleckie ma Belg Romelu Lukaku, który wówczas reprezentował barwy Interu.

- Gdyby Romelu Lukaku występował w Bayernie Monachium, zdobyłby tyle samo bramek, co Robert Lewandowski. Ale gdyby "Lewy" występował w Interze, nie strzeliłby tylu goli, co Belg - mówił w programie "Bobo TV".

Robert Lewandowski dotychczas rozegrał w barwach FC Barcelony 188 meczów. Polak 118 razy trafiał do siatki, a do tego 24 razy asystował. Od 2022 roku sięgnął po dwa mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla, trzy Superpuchary kraju, a także raz został królem strzelców La Liga (2022/23).

