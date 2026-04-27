Lewandowski trafi do innego hiszpańskiego giganta? "To byłby znakomity ruch"

Nie ustają spekulacje, gdzie Robert Lewandowski będzie grał w przyszłym sezonie. Coraz więcej wskazuje na to, że napastnik reprezentacji Polski nie będzie kontynuował kariery w Barcelonie. Mówi się o jego transferze do Serie A, MLS lub Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Jose Luis Caminero: Lewandowski w Atletico? To byłby znakomity ruch

W mediach pojawiały się też informacje, że Robert Lewandowski mógłby trafić do aktualnego półfinalisty Ligi Mistrzów - Atletico Madryt. Głos na temat takiego ewentualnego ruchu zabrał Jose Luis Caminero, były piłkarz Atletico Madryt, który w jego barwach zagrał 185 meczów, zdobył 48 bramek i miał pięć asyst. Według niego pozyskanie przez Atletico Madryt Lewandowskiego byłoby świetnym ruchem.

- Lewandowski w Atletico? Moim zdaniem to byłby znakomity ruch. Lewandowski to wciąż świetny napastnik, który mimo upływu lat utrzymuje bardzo wysoki poziom i jest w dobrej formie. Jego doświadczenie, skuteczność i inteligencja na boisku mogłyby bardzo pomóc Atletico. Historia pokazuje też, że klub potrafi świetnie zarządzać zawodnikami w pewnym wieku – przykłady Luisa Suareza czy Davida Villi są tego najlepszym dowodem. To miejsce, w którym tacy piłkarze potrafią jeszcze osiągać sukcesy i być bardzo ważni dla drużyny - przyznał Jose Luis Caminero w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Lewandowski w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie zagrał w 41 spotkaniach, zdobył 17 goli i miał cztery asysty.

Zobacz także: Fatalne wieści dla Widzewa. Kluczowy piłkarz nie zagra do końca roku

Drużyna Hansiego Flicka w następnej kolejce, w sobotę 2 maja zagra na wyjeździe z Osasuną. Początek spotkania o godz. 21.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.