Hiszpanie stawiają sprawę jasno. Oto ostatnie wyzwanie Barcelony

Piłkarze FC Barcelony są o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Jedyne pytanie, które zadają sobie eksperci i kibice, to, w której kolejce drużyna trenera Hansiego Flicka będzie się cieszyć z 29. w historii klubu tytułu.

REKLAMA

Oto ostatnie wyzwanie FC Barcelony

Hiszpańskie media stawiają sprawę jasno - losy mistrzostwa Hiszpanii są już rozstrzygnięte i nie dają żadnych szans Realowi Madryt. Zastanawiają się za to, czy FC Barcelona zakończy sezon ze 100 zdobytym punktami. "Barcelona i jej ostatnie wyzwanie: kolejny tytuł mistrzowski ze 100 punktami" - to tytuł artykułu z dziennika "Mundo Deportivo".

FC Barcelona, by wywalczyć 100 punktów, musiałaby wygrać wszystkie pięć pozostałych spotkań do zakończenia sezonu. Taki wyczyn FC Barcelona dokonała raz. Stało się to podczas pamiętnego zwycięstwa w La Lidze pod wodzą Tito Vilanovy w sezonie 2012/13.

"Drużyna, która musiała liczyć na Jordiego Rourę i Aureliego Altimirę, podczas gdy Tito zmagał się z chorobą, chciała oddać hołd swojemu trenerowi, dokonując historycznego kamienia milowego, którego kataloński klub nigdy wcześniej nie osiągnął, dorównując wyczynowi Realu Madryt Mourinho z poprzedniego sezonu 2011/12" - pisze "Mundo Deportivo".

Najlepsze wyniki FC Barcelony w La Lidze to 99 punktów (sezon 2009/2010 ) i 96 punktów (sezon 2010/2011, oba pod wodzą trenera Pepa Guardioli).

Flick zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski z dorobkiem 88 punktów i to był siódmy najlepszy wynik punktowy w historii klubu.

FC Barcelona w najbliższej kolejce, w sobotę 2 maja zagra na wyjeździe z Osasuną. Początek spotkania o godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Mecze FC Barcelony do końca sezonu:

Osasuna (wyjazd, 2 maja), Real Madryt (dom, 10 maja), Deportivo Alaves (wyjazd, 13 maja), Real Betis (dom, 17 maja), Valencia (wyjazd, 24 maja).