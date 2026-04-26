Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. I choć w ostatnich miesiącach pojawiały się sygnały, że kapitan reprezentacji Polski może przedłużyć wygasającą umowę, to taki scenariusz wydaje się coraz mniej realistyczny. Coraz częściej pojawiają się więc plotki o przejściu Lewandowskiego do innej ligi: MLS, Serie A lub Arabii Saudyjskiej.

"Lewandowski odchodzi"

Przekonany o odejściu Lewandowskiego z Barcelony jest Guillem Balague, który zdecydował się na łamach BBC przeanalizować sytuację Marcusa Rashforda w katalońskim klubie. Podsumowując jego pozycję w zespole Hansiego Flicka, przeszedł w końcu do sytuacji Roberta Lewandowskiego.

"Lewandowski odchodzi. Klub chce mieć dwóch napastników. Priorytetem jest Julian Alvarez z Atletico, ale koszt - ponad 120 milionów euro - może wstrzymać tę transakcję. Drugim napastnikiem jakiego chce klub jest ktoś o innym profilu, bardziej zbliżony do Lamine'a Yamala i Raphinhy, bardziej agresywny bez piłki, chętniejszy do pressowania i gry krótkimi podaniami na małej przestrzeni. Tym kimś według klubu nie jest Rashford" - czytamy. Dziennikarz nawet nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym Robert Lewandowski jednak zostaje w klubie.

Wygląda więc na to, że kapitanowi reprezentacji Polski pozostaje cieszyć się ostatnimi tygodniami w Katalonii. Barcelona jest o krok od przypieczętowania mistrzostwa Hiszpanii. Na pięć kolejek przed końcem sezonu ma aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt.

Barcelona kolejny mecz zagra w sobotę 2 maja przeciwko Osasunie. Robert Lewandowski będzie miał w tym spotkaniu szansę na zdobycie swojej 13 bramki ligowej w tym sezonie.