"Łatwogang" zebrał ponad 150 mln zł. Szczęsny reaguje. "Obiecałem"

Wojciech Szczęsny był jednym z wielu gości na livestreamie "Łatwoganga", który zbiera pieniądze dla fundacji Cancer Fighters. Bramkarz zadeklarował, że kiedy osiągnięty zostanie pułap 100 milionów złotych zagra mecz dla LKS Tajfun Ostrów Lubelski. To nie wszystko, bo na 150 mln obiecał zachęcić Lamine'a Yamala do nagrania TikToka. Ten próg również został osiągnięty. Niedługo później na koncie bramkarza pojawił się film.
Od lewej: Borys Szyc, 'Łatwogang', Wojciech Szczęsny i Michał 'Mata' Matczak
Szerokim echem odbiła się akcja "Łatwoganga", który postanowił zrobić dziewięciodniowy stream charytatywny, gdzie słucha bez przerwy utworu Bedoesa i Mai Mecan oraz fundacji Cancer Fighters - "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Celem live'a jest zebranie jak największej kwoty dla podopiecznych fundacji. W momencie pisania tego artykułu zebrano ponad 166 milionów złotych.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Szczęsny dotrzymał słowa. Wstawił TikToka z Yamalem

W akcję zaangażowali się twórcy internetowi, aktorzy, muzycy, celebryci, a także osoby związane ze sportem. W miejscu, w którym to wszystko się działo, ale też online pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Wojciech Szczęsny, Jan Urban, Sławomir Peszko, Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek. Mieli okazję oni porozmawiać z osobami na czacie, zachęcić do zbiórki, samemu wpłacić pieniądze, czy zrobić jakiś "challenge". Na przykład zorganizowano rewanż walki Szpilka - Wrzosek. Zawodnicy sportów walki rozłożyli matę i przez jedną rundę dali pokazową walkę, a później grali m.in. w kamień papier nożyce.

Z kolei Wojciech Szczęsny otrzymał propozycję od rapera "Maty": jak zostanie osiągnięty pułap 100 mln złotych, to Szczęsny zagra w barwach LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Ten oczywiście się zgodził. - Na 100 milionów zobowiązuję się, że będę chociaż na jeden mecz graczem Tajfuna. Nie wiemy kiedy, bo na razie inny klub mnie zatrudnił. Ale będę - oświadczył i dodał, że chce wystąpić na pozycji napastnika. Pułap osiągnięto, więc niedługo można się spodziewać golkipera FC Barcelony w meczu polskiej drużyny.

Zobacz też: To będzie kolejny klub Szczęsnego. Zespół z A-klasy. "Zobowiązuję się"

To jeszcze nie wszystko, na 150 mln obiecał, że poprosi Lamine'a Yamala, by nagrał TikToka do dissu na raka. Próg został osiągnięty, a Wojciech Szczęsny... wywiązał się ze swojej obietnicy. "Obiecałem TikToka z Laminem Yamalem jak uzbieramy 150 milionów na fundację Cancer Fighters. Wielkie uznanie dla "Łatwoganga" i dla nas Polaków - jesteśmy niesamowici" - napisał.

Na nagraniu widać, jak Wojciech Szczęsny nuci utwór Bedoesa i Mai. Chwilę później przesuwa telefon i obok niego stoi Lamine Yamal, który uśmiecha się do kamery wraz z polskim bramkarzem.

To jeszcze nie wszystko, bo Marina Łuczenko-Szczęsna zaproponowała, żeby rzucić jakąś kwotę, na którą Wojciech Szczęsny rzuci palenie. Kiedy ktoś zaproponował 200 mln, bramkarz odpowiedział, że rzuci nałóg na miliard. Po czym dodał z uśmiechem, żeby go nie trzymać za słowo. Ostatecznie stanęło na 500 mln złotych.

"Łatwogang" ogłosił, że live charytatywny zakończy się około godz. 20:00. Goście "Łatwoganga" przynieśli mnóstwo przedmiotów do licytacji, z której środki zasilą fundację Cancer Fighters. Zbiórka wciąż jest dostępna, której link jest dostępny tutaj.

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?
