"Łatwogang" zebrał ponad 150 mln zł. Szczęsny reaguje. "Obiecałem"

Szerokim echem odbiła się akcja "Łatwoganga", który postanowił zrobić dziewięciodniowy stream charytatywny, gdzie słucha bez przerwy utworu Bedoesa i Mai Mecan oraz fundacji Cancer Fighters - "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Celem live'a jest zebranie jak największej kwoty dla podopiecznych fundacji. W momencie pisania tego artykułu zebrano ponad 166 milionów złotych.

W akcję zaangażowali się twórcy internetowi, aktorzy, muzycy, celebryci, a także osoby związane ze sportem. W miejscu, w którym to wszystko się działo, ale też online pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Wojciech Szczęsny, Jan Urban, Sławomir Peszko, Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek. Mieli okazję oni porozmawiać z osobami na czacie, zachęcić do zbiórki, samemu wpłacić pieniądze, czy zrobić jakiś "challenge". Na przykład zorganizowano rewanż walki Szpilka - Wrzosek. Zawodnicy sportów walki rozłożyli matę i przez jedną rundę dali pokazową walkę, a później grali m.in. w kamień papier nożyce.

Z kolei Wojciech Szczęsny otrzymał propozycję od rapera "Maty": jak zostanie osiągnięty pułap 100 mln złotych, to Szczęsny zagra w barwach LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Ten oczywiście się zgodził. - Na 100 milionów zobowiązuję się, że będę chociaż na jeden mecz graczem Tajfuna. Nie wiemy kiedy, bo na razie inny klub mnie zatrudnił. Ale będę - oświadczył i dodał, że chce wystąpić na pozycji napastnika. Pułap osiągnięto, więc niedługo można się spodziewać golkipera FC Barcelony w meczu polskiej drużyny.

To jeszcze nie wszystko, na 150 mln obiecał, że poprosi Lamine'a Yamala, by nagrał TikToka do dissu na raka. Próg został osiągnięty, a Wojciech Szczęsny... wywiązał się ze swojej obietnicy. "Obiecałem TikToka z Laminem Yamalem jak uzbieramy 150 milionów na fundację Cancer Fighters. Wielkie uznanie dla "Łatwoganga" i dla nas Polaków - jesteśmy niesamowici" - napisał.

Na nagraniu widać, jak Wojciech Szczęsny nuci utwór Bedoesa i Mai. Chwilę później przesuwa telefon i obok niego stoi Lamine Yamal, który uśmiecha się do kamery wraz z polskim bramkarzem.

To jeszcze nie wszystko, bo Marina Łuczenko-Szczęsna zaproponowała, żeby rzucić jakąś kwotę, na którą Wojciech Szczęsny rzuci palenie. Kiedy ktoś zaproponował 200 mln, bramkarz odpowiedział, że rzuci nałóg na miliard. Po czym dodał z uśmiechem, żeby go nie trzymać za słowo. Ostatecznie stanęło na 500 mln złotych.

"Łatwogang" ogłosił, że live charytatywny zakończy się około godz. 20:00. Goście "Łatwoganga" przynieśli mnóstwo przedmiotów do licytacji, z której środki zasilą fundację Cancer Fighters. Zbiórka wciąż jest dostępna, której link jest dostępny tutaj.