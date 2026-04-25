FC Barcelona w spotkaniu 32. kolejki La Liga wygrała 2:0 z Getafe. 90 minut w barwach Dumy Katalonii rozegrał Robert Lewandowski, polski napastnik nie zdobył co prawda gola, ale zanotował asystę przy trafieniu Marcusa Rashforda, dzięki zagraniu do Anglika kapitan naszej kadry może się pochwalić niezwykły osiągnięciem.

Setka Lewandowskiego dla Barcelony

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony w 2022 roku, w wieku niespełna 34 lat. Pobyt w Hiszpanii nie jest jednak dla naszego napastnika piłkarską emeryturą. Kapitan reprezentacji Polski od samego początku stał się kluczową postacią zespołu, jego rola osłabła dopiero w bieżącym sezonie, ale mimo to Duma Katalonii wciąż może liczyć na gole i asysty Lewandowskiego. Kluczowe podanie z Getafe przy bramce Marcusa Rashforda okazało się przełomowe w katalońskiej historii naszego zawodnika.

Lewandowski w sobotnie popołudnie zanotował swoją 19 asystę w La Liga dla FC Barcelony, do tego Polak może się pochwalić 81 trafieniami w hiszpańskich rozgrywkach. To daje razem 100 goli i asyst gwiazdy Blaugrany w rozgrywkach La Liga.

- Robert Lewandowski miał udział w 100 bramkach w La Liga (81 trafień i 19 asyst), stając się najstarszym piłkarzem, który osiągnął ten wynik w tych rozgrywkach w XXI wieku (37 lat i 247 dni) - pisze na portalu X BarcaInfo, powołując się na portal statystyczny statsperform.com.

Wciąż nie wiadomo jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego. Ostatnio Polak jest coraz głośniej łączony z odejściem do Serie A, poważnie zainteresowane napastnikiem mają być AC Milan i Juventus. W przypadku transferu Lewandowskiemu zostało pięć spotkań do śrubowania swojego wyniku, w koszulce Dumy Katalonii. Barcelona zagra m.in. 10 maja w El Clasico z Realem Madryt.