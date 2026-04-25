To pytanie rozzłościło Flicka. Natychmiast wypalił: "Nie pytajcie mnie"

Sobotnie popołudnie było szczęśliwe dla FC Barcelony. Choć długo męczyła się z Getafe, to po raz pierwszy od 2019 roku była w stanie pokonać rywala na Coliseum Alfonso Perez. Najpierw defensywę gospodarzy sforsował Fermin Lopez po kapitalnym podaniu od Pedriego. Znakomitą asystę zaliczył też Robert Lewandowski, ale przy drugim i zarazem ostatnim trafieniu Katalończyków. Jego podanie wykończył Marcus Rashford. Dzięki temu zwycięstwu Barcelona może już wyciągać ręce po trofeum La Liga. Ma gigantyczną przewagę w tabeli.

REKLAMA

Hansi Flick zabrał głos po meczu z Getafe

Po meczu przed mikrofonem stanął Hansi Flick. Jak ocenił grę własnego zespołu? - To był idealny dzień, dziś wykonaliśmy swoją pracę. Istotne było to, by zdobyć bramkę przed końcem pierwszej połowy - zaczął trener. Nie trudno było się domyślić, że błyskawicznie pojawiło się również pytanie o mistrzostwo Hiszpanii. Przewaga nad Realem Madryt wynosi już 11 punktów, a do zdobycia jest jeszcze 15 "oczek".

I to pytanie rozsierdziło szkoleniowca. Jak informuje Barca Universal na X, po nim Flick szybko opuścił mixed-zonę. - Nie pytajcie mnie o triumf w tabeli La Liga. My myślimy tylko o następnym meczu. Jeśli będziemy musieli świętować, to będziemy, ale tylko wtedy, gdy zgarniemy tytuł - podkreślał wyraźnie poirytowany.

Następnie pojawił się na konferencji prasowej, na której również nie uniknął pytań o mistrzostwo. Tym razem był jednak spokojniejszy. Podobnie jak i przy pytaniach o El Clasico, które odbędzie się 10 maja. - Nie myślimy o tym meczu, a o tym, który jest przed nami - podkreślał stanowczo. Poruszono też inne wątki, jak stan murawy. Kamery dokładnie pokazały, że nie była najlepiej przygotowana. O krok od kontuzji był m.in. Gerard Martin, który się potknął. - Wygraliśmy 2:0 i to na tym powinniśmy się skupić. Na inne kwestie nie mamy wpływu - mówił.

Ten piłkarz został wyróżniony. I to nie tylko przez Flicka

Poruszono również temat Pedriego. Hiszpan otrzymał ogromną owację, opuszczając murawę, i to od kibiców rywali. Można było odnieść wrażenie, że schodzi któryś z piłkarzy Getafe. - To, jak gra, jaką ma mentalność, jaką ma jakość... Dzięki temu zdobył szacunek od sympatyków rywali. To niesamowite. To było fair play z ich strony - ocenił wprost Flick. Pochwalił też za występ Marcusa Rashforda i Roony'ego Bardghjia.

Teraz przed FC Barceloną kolejne starcie. W nim zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna. Mecz zaplanowano na sobotę 2 maja na godzinę 21:00. Niewykluczone, że wystąpi w nim Robert Lewandowski. Zabraknie za to Lamine'a Yamala. Hiszpan nie pojawi się na murawie już do końca sezonu, co ma związek z kontuzją.