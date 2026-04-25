Nie czekali do końca meczu. Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego

FC Barcelona jest już niemal pewna mistrzostwa Hiszpanii. Sytuację Dumy Katalonii dodatkowo ułatwia Real Madryt, Królewscy zaledwie zremisowali 1:1 z Betisem. W przypadku wygranej z Getafe przewaga w ligowej tabeli może wzrosnąć do jedenastu punktów na pięć meczów przed końcem rozgrywek. O godzinie 16:15 rozpoczęło się spotkanie FC Barcelony z Getafe, mecz w pierwszym składzie rozpoczął Robert Lewandowski.

Po pierwszej połowie Barcelona prowadziła z Getafe 1:0. Duma Katalonii długo nie mogła sforsować drogi do bramki strzeżonej przez Davida Sorię. Podopieczni trenera Hansiego Flicka dopięli swego w 45. minucie do siatki po podaniu Pedriego trafił wówczas Fermin, to nie była łatwa część meczu dla Roberta Lewandowskiego, piłka rzadko docierała do polskiego napastnika.

Na 6 występ Roberta Lewandowskiego w pierwszej części meczu ocenił dziennik "Sport". Hiszpanie podkreślili, że Lewandowski miał kilka okazji, w których zaprezentował się całkiem nieźle, ale brakowało swobody w walce z obrońcami.

"Miał kilka sytuacji, w których inteligentnie kontrolował piłkę, utrzymując płynność gry swojej drużyny. Oddał również groźny strzał, który poszybował tuż nad poprzeczką, ale brakowało mu niezbędnej swobody, by poruszać się między środkowymi obrońcami." - czytamy w dzienniku "Sport".

Jako "Wojownika" Roberta Lewandowskiego określił dziennik "Mundo Deportivo". Katalończycy podkreślają, że nasz napastnik miał w trakcie pierwszej połowy swoje problemy, ale mimo to mógł dwukrotnie trafić do siatki.

"Lewandowski-Wojownik. Miał swoje problemy z środkowymi obrońcami Getafe. Dwukrotnie uderzył głową i prawie trafił do siatki." - czytamy w dzienniku "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski nie został zmieniony w przerwie. Będzie miał kolejne szanse na gola w drugiej połowie.