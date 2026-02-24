Trener Realu usłyszał, co powiedział Laporta. Kontra prosto między oczy

"Tak uratowaliśmy Barcę" - taki tytuł nosi książka, jaką w poniedziałek wydał Joan Laporta. Były prezydent FC Barcelony, który obecnie ubiega się o reelekcje, opisał w niej swoją ostatnią kadencję i to, jak udało się podźwignąć klub z kryzysu. Pozycja dopiero co pojawiła się na półkach, a już zaczęła wzbudzać kontrowersje. Wielkie zamieszanie wzbudził m.in. fragment dotyczący mianowania sędziów.

Wróciła głośna "sprawa Negreiry". Nagle Laporta zaczął oskarżać Real. "Największy skandal"

Temat pojawił się przy okazji rozdziału o "sprawie Negreiry". Chodzi o głośną aferę, jaka wyszła na jaw trzy lata temu. Okazało się wówczas, że FC Barcelona przez prawie 20 lat (lata 2001-18) płaciła wiceprezesowi Komitetu Technicznego Arbitrów Jose Marii Enriquezowi Negreirze za sporządzanie raportów dotyczących pracy poszczególnych sędziów. Śledczy podejrzewają jednak, że w rzeczywistości była to forma łapówki w zamian za przydzielanie do meczów FC Barcelony przychylnych jej sędziów. Jak do całej sprawy ustosunkował się Laporta?

Otóż, zamiast się bronić, postanowił zaatakować największego rywala, czyli Real Madryt. - Warto pamiętać, że przez siedem dekad i prawie nieprzerwanie prezesi komisji sędziowskich byli kibicami Realu Madryt, jego byłymi zawodnikami lub byłymi menedżerami, a w niektórych przypadkach trzema naraz. Oznacza to, że przez siedemdziesiąt lat kibice, byli gracze lub byli menedżerowie Realu mianowali sędziów, którzy powinni oddać sprawiedliwość na boisku w każdym z meczów LaLigi i Pucharu Hiszpanii. To był niewątpliwie największy skandal w historii hiszpańskiego futbolu - napisał.

Trener Realu odpowiedział Laporcie. Trafił w samo sedno

O te zarzuty wobec Realu został już zapytany jego trener Alvaro Arbeloa. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. - Nie będę komentował wypowiedzi kandydata Laporty. Dla mnie największym skandalem jest to, że "sprawa Negreiry" pozostaje nierozwiązana - odpowiedział przy okazji konferencji prasowej przed meczem z Benficą. Jego słowa cytuje "Mundo Deportivo".

W ostatnich miesiącach "sprawa Negreiry" rzeczywiście mocno przycichła, a nikt z FC Barcelony nie poniósł żadnych konsekwencji. Sam Laporta przekonywał, że klub nie popełnił żadnego przestępstwa. - Nie ma dowodów na to, że płatności dokonane przez FC Barcelonę na rzecz firm powiązanych z byłym wiceprezesem Komisji Technicznej Sędziów wpłynęły na wybór sędziów lub zmieniły wyniki meczów. Zachęcam wszystkich, którzy z taką łatwością i lekkością oskarżają nas o korupcję sędziowską, do wskazania konkretnego meczu, gola, zagrania lub czynu podejrzewanego o faworyzowanie, które rzekomo miało miejsce - skwitował w swojej książce.