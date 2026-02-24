Joan Laporta formalnie nie jest już prezydentem FC Barcelony. 9 lutego zrezygnował ze stanowiska. Stało się tak ze względów formalnych po to, aby móc kandydować w wyborach do Rady Dyrektorów, które odbędą się 15 marca. 63-latek prowadzi teraz kampanię wyborczą i w związku z nią udzielił wywiadu w kanale La2Cat.
Działacz musiał odnieść się m.in. do zarzutów, jakie formułują wobec niego kontrkandydaci, ale też chwalił się dokonaniami z poprzedniej kadencji. W poniedziałek wydał nawet książkę "Aixi hem salvat el Barca" (pol. "Tak uratowaliśmy Barcę"), w której opisał proces wychodzenia z kryzysu. Jak sam podkreślił, kluczowe w tym wszystkim było dokonanie wielkich transferów latem 2022 r. Wówczas do klubu dołączył m.in. Robert Lewandowski czy Raphinha.
Pod adresem obydwu tych piłkarzy nie szczędził ciepłych słów. - Lewandowski spisywał się dobrze od samego początku - podsumował Polaka. - Raphinha miał trudny pierwszy rok, aby się zaadaptować. Zmiana Raphinhi jest również w dużej mierze zasługą Deco i oczywiście Flicka - wyjaśnił Laporta.
Do wzmocnień by jednak nie doszło, gdyby Laporta nie zdecydował się na uruchomienie tzw. dźwigni finansowych. Po latach ujawnił, że LaLiga proponowała mu wówczas podpisanie umowy z grupą inwestycyjną CVC. On jednak wybrał korzystniejszą ofertę od Sixth Street. - Umowa z CVC była na pół wieku i obejmowała sprzedaż 25 proc. praw telewizyjnych. Z Sixth Street była na 25 lat, za 688 milionów euro, również 25 proc., i automatycznie odzyskamy je po 25 latach - wyjaśnił. Dodał też, że dzięki niej udało mu się uzyskać pożyczkę z banku Goldman Sachs.
Przy okazji obecnych wyborów Laporta proponuje program kontynuacji tego, co dotychczas działo się w klubie. - Moja propozycja to Flick na ławce rezerwowych i Deco w biurach, z prezesem i zarządem, którzy będą za to odpowiadać. A Barcelona nadal należeć będzie do jej członków i miała drużynę, która uszczęśliwia kibiców. Niech inni przedstawiają swoje propozycje - powiedział.