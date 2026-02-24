22-latek przyćmił Lewandowskiego. Hiszpanie zachwyceni

FC Barcelona wróciła na szczyt w lidze hiszpańskiej i wykorzystała wpadkę Realu Madryt. Zespół Hansiego Flicka pokonał 3:0 Levante po bramkach Marca Bernala, Frenkiego de Jonga oraz Fermina Lopeza. W wyjściowym składzie Barcelony na to spotkanie znalazł się Robert Lewandowski, ale zszedł z boiska po 65 minutach. - Dzisiaj odpowiedzieliśmy w najlepszy sposób, tego oczekiwałem od drużyny - mówił Flick na pomeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com), odnosząc się do wcześniejszych porażek (0:4 z Atletico Madryt i 1:2 z Gironą).
Madrycki dziennik "AS" zwraca uwagę na to, że kolejny piłkarz Barcelony wyprzedził Lewandowskiego w klasyfikacji kanadyjskiej i ma znakomite liczby. Chodzi o Fermina Lopeza, który na tym etapie sezonu ma 11 goli i 12 asyst, co daje mu 23 punkty we wspomnianej klasyfikacji. Lepiej pod tym względem wypada tylko Lamine Yamal (28 pkt: 15 goli i 13 asyst).
Lewandowski ma 16 pkt w klasyfikacji kanadyjskiej, na co składa się 13 bramek i trzy asysty. Fermin ma lepsze liczby od Marcusa Rashforda (23: 10 goli i 13 asyst), Raphinhi (18: 13 goli i 5 asyst) i Ferrana Torresa (17: 16 goli i jedna asysta).
"Fermin ma liczby na poziomie cracka (z ang. mistrza). Jego bramki to częste przypływy adrenaliny. Fermin dorównuje ofensywnemu trio Barcelony pod względem liczb. Fermin zabiega o to, by grać na pozycji ofensywnego pomocnika" - czytamy w artykule. Pod koniec stycznia br. Lopez przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2031 r.
Dawniej pojawiały się informacje, że Fermin mógł trafić do Rakowa Częstochowa, gdy ten był w trakcie mistrzowskiego sezonu. Wówczas Fermin był na wypożyczeniu w Linares Deportivo. Barcelona chciała wtedy za Fermina poniżej 600 tys. euro.
- Fermin nie przechodzi weryfikacji. Nie pasuje do koncepcji. Umiejętności? Profil, rozwój, warunki fizyczne? Przygotowanie taktyczne? Słyszymy, że zawodnik nie robił przewagi w polu karnym. Ostateczna ocena jest negatywna i transfer nie dochodzi do skutku - mówili Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski w programie "Z tego, co słyszę" w Meczykach.
- Raków? Przykro mi, ale nigdy nie słyszałem tej nazwy, nie potrafię się do tego odnieść - mówił Lopez w rozmowie z portalem gol24.pl w maju 2024 r.