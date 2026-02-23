Pod koniec poprzedniego roku informowaliśmy o Igorze Gosiku. Nastolatek został wówczas powołany do młodzieżowej reprezentacji Norwegii, napastnik urodził się jednak w Polsce i to biało-czerwone barwy mają być mu najbliższe. Niektórzy widzą w nim nawet potencjalnego następcę Roberta Lewandowskiego w pierwszej reprezentacji Polski.

Nowy Lewandowski nie dla Polski? "Nikt się nie odzywa"

Młody napastnik wciąż jednak reprezentuje Norwegię i na ten moment nic nie zapowiada zmiany sytuacji. Trener kadry u-18 Radosław Sobolewski mógł zobaczyć zawodnika w akcji w listopadowym meczu Polski z Norwegią, gdzie Gosik reprezentował barwy Wikingów. W rozmowie z Przeglądem Sportowym ojciec piłkarza, Arkadiusz Gosik stwierdził, że ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej panuje cisza.

"Po ostatnich meczach rozmawialiśmy z Sebastianem Milą [koordynatorem ds. szkolenia indywidualnego w PZPN] ustaliliśmy, że mamy czekać na telefon z PZPN, ale od tej pory nie było kontaktu. Na razie nikt się nie odzywa" - mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym pan Arkadiusz.

Polska ma problemy z napastnikami. "Chcą zrobić z Igora mieszankę Lewandowskiego z Haalandem"

W PZPN-ie mają pamiętać o Gosiku, a brak kontaktu usprawiedliwiono przerwą w rozgrywkach. Młodego piłkarza warto mieć na uwadze, ponieważ Polska od dłuższego czasu ma problem z napastnikami, pierwsza reprezentacja wciąż opiera się na Robercie Lewandowskim. Sytuacja nie wygląda lepiej w zespole u-21 prowadzonym przez Jerzego Brzęczka, w ataku zazwyczaj występują ofensywni pomocnicy Tomasz Pieńko lub Marcel Reguła. To stwarza sporą przestrzeń dla Gosika, ojciec zawodnika stwierdza, że w Molde chcą z napastnika zrobić mieszankę Lewandowskiego i Haalanda.

"W Molde chcą zrobić z Igora mieszankę Lewandowskiego z Haalandem. Śmiesznie to brzmi, ale ma odpowiednie predyspozycje" - powiedział Przeglądowi Sportowemu pan Arkadiusz.

Igor Gosik urodził się w Ustce, w wieku czterech lat wyjechał z matką do Norwegii, już wcześniej żył i pracował tam jego ojciec. 18-latek jest klasycznym środkowym napastnikiem, ma 187 cm wzrostu. Zawodnik, który reprezentuje w kategoriach juniorskich jedną reprezentację, może zagrać w seniorach dla innej kadry. W związku z czym przyszłość Gosika jest sprawą otwartą.