To byłby absolutny rekord świata! Tyle zaoferowali za gwiazdę Barcelony

Lamine Yamal to wielka gwiazdka FC Barcelony. Ledwie 18-letni skrzydłowy rozegrał już niemal 140 spotkań dla Dumy Katalonii, a od jego debiutu w seniorskiej kadrze Hiszpanii minęło już 2,5 roku. W reprezentacyjnej koszulce wystąpił już 23 razy.

Yamal to kolejny diament, który wyszedł ze słynnej akademii La Masia. Okazuje się jednak, że - według ostatniego plebiscytu Złotej Piłki - drugi najlepszy piłkarz świata latem mógł opuścić Barcelonę. Klub otrzymał zwalającą z nóg ofertę, jednak została ona odrzucona. O sprawie opowiedział Joan Soler, były członek zarządu klubu.

Fortuna za Yamala!

Soler jest prawą ręką Joana Laporty. Wspiera obecnego prezydenta FC Barcelony w rozpoczętej kampanii wyborczej - głosowanie dotyczące wyboru nowego szefa klubu odbędzie się 15 marca. W programie Que T'hi Jugues na antenie radia SER Soler poruszył wiele tematów związanych z obecną działalnością klubu, opowiedział też o decyzjach podejmowanych przez Laportę w niedawnej przeszłości.

Jedną z historii opowiedzianych przez Solera jest ta o niewyobrażalnej wręcz ofercie za największą gwiazdę zespołu. - Nie mamy czego ukrywać. Otrzymaliśmy ofertę za Lamine'a na kwotę 250 milionów euro (ponad miliard złotych). Rozmawialiśmy o tym między agentami. Oferta przyszła do nas, gdy Lamine miał przedłużyć kontrakt - powiedział hiszpański działacz.

Wtedy Lamine Yamal miał odejść z Barcelony

Wynika z tego, że Yamal miałby odejść z Barcelony przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Hiszpan przedłużył swoją umowę z Barceloną 27 maja zeszłego roku, a nowy kontrakt obowiązuje do czerwca 2031 roku. Joan Soler nie zdradził, który klub złożył taką ofertę, byłby to jednak nowy transferowy rekord świata. Najdroższym piłkarzem w historii jest Neymar, za którego PSG zapłaciło Barcelonie 222 miliony euro.

Kataloński klub może być zadowolony z odrzucenia rekordowej propozycji. 18-latek w bieżących rozgrywkach prezentuje się znakomicie. Rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 15 bramek i zanotował 14 asyst.

Lamine Yamal szansę na poprawę tego dorobku będzie mieć w sobotę, 28 lutego. Barcelona w niedzielę wróciła na fotel lidera ligi hiszpańskiej. Na Camp Nou przyjedzie Villarreal - trzecia drużyna tabeli. Zapowiada się więc znakomite widowisko. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.