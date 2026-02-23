Robert Lewandowski nie zachwycał w ostatnich meczach FC Barcelony. Tak też było z Levante (3:0), w dodatku 37-latek wywołał trochę kontrowersji ekspresyjną reakcją na zejście z boiska w 65. minucie. To wszystko jest kolejnym punktem odniesienia w dyskusji o przyszłości Polaka w stolicy Katalonii.

Robert Lewandowski problemem FC Barcelony? Deco już ma plan

Nie jest tajemnicą, że kontrakt podpisany w 2022 r. do teraz gwarantuje napastnikowi jedne z najwyższych zarobków w zespole. "Obecnie kasuje około 26 mln euro. Do tego dochodzą premie za tytuły: jeśli FC Barcelona wygra ligę, napastnik otrzyma 600 tys. euro brutto. Premia za zwycięstwo w Pucharze Króla wynosi 200 tys. euro, ale otrzyma ją tylko w przypadku zdobycia innego tytułu. Tymczasem premia za zwycięstwo w Lidze Mistrzów UEFA wynosi milion euro" - przypomina portal El Desmarque, powołując się na dawne doniesienia "Sportu".

Ostatnio kataloński dziennik opisał, że klub będzie chciał podjąć pewne kroki w sprawie Lewandowskiego (i nie tylko). "Dyrektor sportowy Deco opracował plan, który uzgodnił z Hansim Flickiem. Ma on dać niemieckiemu trenerowi nowe możliwości. Deco czeka na wyniki wyborów, aby go wdrożyć" - wyjaśniono. Jednym z celów jest spora obniżka wynagrodzenia atakującego, oczywiście zakładając przedłużenie z nim kontraktu. Co pewne nie jest.

"Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, wydaje się bardziej prawdopodobne, że odejdzie niż zostanie, ze względu na swój wiek i krótszy czas gry" - zaznaczono. A serwis El Desmarque zwrócił uwagę, że w przypadku przedłużenia najbardziej realna jest roczna umowa ze znacznie obniżoną podstawą wynagrodzenia, ale dosyć wysokimi premiami, może nawet wyższymi niż obecnie.

Robert Lewandowski na wylocie z FC Barcelony? Ci dwaj piłkarze są skreśleni

Mimo wszystko sytuacja Polaka nie jest tak niekorzystna jak dwóch jego kolegów. Według "Sportu" do odejścia wytypowano Marca-Andre ter Stegena i Ansu Fatiego. Środki z ich transferów, pozbycie się ich pensji oraz obniżenie wynagrodzenia 37-latka mają sprawić, że klub wróci do zasady 1:1 i będzie mógł dokonywać swobodniejszych ruchów na rynku transferowym.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego powinna wyjaśnić się bliżej końca sezonu. Od początku rozgrywek zaliczył on 31 występów, 13 trafień oraz trzy asysty w barwach FC Barcelony.