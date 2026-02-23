Robert Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie FC Barcelony na ligowe spotkanie z Levante (3:0). Przez 65 minut nie udało mu się strzelić gola, a gdy zapadła decyzja o zmianie (zastąpił go Ferran Torres), Polak schodził wyraźnie niepocieszony. "Zszedł z boiska zły, być może z powodu zmiany, być może z powodu swojej gry i gry zespołu" - pisały hiszpańskie media. O tym dalej jest głośno.

Robert Lewandowski z grymasem zakończył mecz FC Barcelona - Levante. "Jest zirytowany"

Nagrania ze zmianą 37-latka krążą po serwisie X. Pojawiło się pod nimi mnóstwo komentarzy, bardzo różnie oceniających postawę i ogólną sytuację napastnika. "To twarz kogoś, kto się stara, ale obrońcy przeciwnika dawno go rozgryźli, a czas odbija się na wszystkich. Dziękuję, Lewandowski, że przyszedłeś, kiedy brakowało nam pierwszorzędnej 'dziewiątki'" - napisał jeden z kibiców.

"Musi go to frustrować, to zrozumiałe", "on jest zirytowany, to wszystko", "jest skończony i zdaje sobie z tego sprawę. Smutno go widzieć w takim stanie. Szacunek" - ocenili inni. Z kolei część uznała, że dla Lewandowskiego to już czas na zmianę otoczenia.

"To twarz kogoś, kto wie, że jego kariera na światowym poziomie dobiega końca… Czas pojechać do USA, żeby jeszcze przez parę lat grać i dobrze się bawić, a potem przejść na emeryturę, kiedy tylko zechce", "szczerze mam nadzieję, że pójdzie do Milanu i tam jeszcze pokaże, co potrafi" - stwierdzili.

Kibice podzieleni ws. Roberta Lewandowskiego. Wskazują też na Hansiego Flicka

Część kibiców uznała, że Polaka nie można jeszcze spisywać na straty. "Nienawidzę go takiego widzieć, zasługuje na coś lepszego", "pan Robert Lewandowski, za samo przerzucenie piłki nad Thibaut Courtois w ostatnim finale (Superpucharu Hiszpanii - red.), powinien mieć dożywotni kontrakt. Nie będę czytał żadnych komentarzy" - komentowali.

Zwrócono także uwagę na rolę trenera Barcelony. "Pięknie Flick zakiwał się w oszczędzaniu 'Lewego'. Obrzydził mu ostatnie chwile w tym klubie, 'Lewy' patrzy tylko, czy może wejść na 15 minut albo kiedy wybije 60 minuta i na ławkę. Do tego zespół, który nie jest w stanie dać mu jednego dobrego podania na mecz. Obrzydliwe", "myślę, że Flick próbuje podnieść wartość Ferrana, żeby go sprzedać, bo jest okropny... Nic innego nie ma sensu" - czytamy.

Dla Roberta Lewandowskiego był to 31. występ w barwach FC Barcelony w tym sezonie. Strzelił 13 goli oraz zaliczył trzy asysty.