Była 65. minuta, gdy Lewandowski zszedł z boiska. Hiszpanie od razu zauważyli

FC Barcelona wróciła na pozycję lidera w lidze hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka wygrał 3:0 z Levante po bramkach Marca Bernala, Frenkiego de Jonga i Fermina Lopeza. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony, ale nie pokazał się z najlepszej strony. W 65. minucie Polak opuścił boisko, a w jego miejsce wszedł Ferran Torres. Tym samym Lewandowski pozostaje z dziesięcioma trafieniami w Primera Division. Lewandowski nie był zadowolony z faktu, że Flick dokonuje zmiany na pozycji środkowego napastnika.

Hiszpanie zauważyli, jak zachował się Lewandowski po zmianie. "Niewielki udział"

Reakcję Lewandowskiego podłapały też katalońskie media, które piszą wprost o "frustracji" widocznej u Polaka.

"Napastnik miał bardzo niewielki udział w grze i opuścił boisko z niezadowoloną miną. Spotkanie w wykonaniu Lewandowskiego można podsumować tym, że oddał tylko dwa strzały. Co bardziej niepokojące, w ciągu 65 minut wykonał tylko jedenaście podań. Lewandowski zszedł z boiska zły, być może z powodu zmiany, być może z powodu swojej gry i gry zespołu" - pisze kataloński "Sport".

Jednocześnie ta gazeta zwraca uwagę na to, że takim występem Lewandowski nie przybliżył się do tego, by przekonać władze Barcelony do podpisania kontraktu. "Polak musi pogodzić się z tym, że to będzie jego ostatni rok w Barcelonie, bo w obecnej sytuacji klub raczej nie przedłuży z nim kontraktu. Barcelona potrzebuje Roberta w najlepszej formie, jeśli chce zdobywać tytuły" - czytamy.

"Sport" zwraca też uwagę na to, że ten sezon Lewandowskiego nie jest łatwy, bo poza rywalizacją z Torresem o miejsce w składzie Polak miał problemy ze zdrowiem. "Prawda jest taka, że Flick obecnie bardzo go oszczędza, rotując go z Ferranem, nawet w ważnych meczach. Lewandowski akceptuje swoją sytuację, czekając na decydującą fazę sezonu, w której ma nadzieję zagrać" - podsumowują Katalończycy.

Tak Hiszpanie ocenili występ Lewandowskiego. "Krążył wokół bramki"

Hiszpańskie media uznały, że Lewandowski nie zaprezentował się najlepiej w rywalizacji między Barceloną a Getafe.

"Nadal nie miał zbyt wielu okazji do gry, oddał tylko niecelny strzał zamiast asystować Lamine'owi Yamalowi. Niewyraźny mecz Polaka, który był niezadowolony ze zmiany. Przez całą pierwszą połowę krążył wokół bramki, ale nie potrafił wykorzystać swoich szans" - czytamy w dziennikach "Marca" oraz "Sport".

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną jest ważny do końca tego sezonu i jeszcze nie zapadła decyzja, czy zostanie przedłużony.