Flick ogłosił decyzję ws. Lewandowskiego. Tak chcą wyprzedzić Real

FC Barcelona jest w trakcie sezonu, w którym notuje spore wahania formy. Jeszcze w styczniu ekipa Flicka bywała nie do zatrzymania. Ostatnio jednak ponownie wpadła w mały kryzys formy. Niespodziewanie przegrała 1:2 z Gironą i spadła w tabeli La Liga na drugie miejsce. Jej wpadki nie potrafił jednak na dłużej wykorzystać Real Madryt, który w sobotę nie sprostał Osasunie.

Tak FC Barcelona zagra z Levante

W 25. kolejce Barca zagra w Levante, a więc przedostatnim zespołem La Liga. W ostatnich miesiącach był on dość często łączony z Blaugraną, za sprawą jednego zawodnika. Karl Etta Eyong jest jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników w Europie i wymieniano go nawet w kontekście potencjalnych następców Roberta Lewandowskiego. W niedzielę obu tych piłkarzy zobaczymy na boisku.

Hansi Flick nie ma jeszcze do dyspozycji wracającego do zdrowia Pedriego, ale poza tym postawił na najmocniejszy możliwy skład. Od pierwszej minuty zagrają Robert Lewandowski, Lamine Yamal czy Raphinha. Do gry w środku pola trener desygnował Marca Bernala, Frenkiego de Jonga i Daniego Olmo. Zaskakujący może być występ Joao Cancelo na prawej stronie, a Julesa Kounde w środku defensywy.

Skład FC Barcelony: Joan Garcia - Cancelo, Kounde, Eric Garcia, Martin - Bernal, De Jong, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha