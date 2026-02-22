W Hiszpanii od rana trąbią o Lewandowskim. Oto decyzja Flicka

FC Barcelona przegrała dwa ostatnie mecze (0:4 z Atletico Madryt w Pucharze Króla oraz 1:2 z Gironą w La Lidze). W niedzielnym meczu z Levente będzie chciała się przełamać, jak również wykorzystać potknięcie Realu Madryt (1:2 z Osasuną) i wrócić na prowadzenie w ligowej tabeli. Hiszpańskie media przewidują, jaki skład wystawi trener Hansi Flick.
Jak zwykle w tym sezonie jedną z większych zagadek pozostaje obsada środka ataku, gdzie rywalizują Robert Lewandowski oraz Ferran Torres. Tym razem największe katalońskie dzienniki stawiają na Polaka, natomiast te madryckie na 25-latka.
Co do pozostałych pozycji, w czołowych hiszpańskich tytułach panuje duża zgodność. Wątpliwość stanowi tylko obsada środka pomocy i to, komu będzie partnerował Frenkie de Jong. Przewijają się nazwiska Marca Bernala oraz Erica Garcii, jak również bardziej ofensywny wariant z Danim Olmo i Ferminem Lopezem u boku Holendra. Spośród dwóch ostatnich Hiszpanów jeden powinien pojawić się w wyjściowym składzie. W bramce najpewniej stanie Joan Garcia, co oznacza ławkę rezerwowych dla Wojciecha Szczęsnego.
Mecz FC Barcelona - Levante zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 16:15.