W Hiszpanii od rana trąbią o Lewandowskim. Oto decyzja Flicka

FC Barcelona przegrała dwa ostatnie mecze (0:4 z Atletico Madryt w Pucharze Króla oraz 1:2 z Gironą w La Lidze). W niedzielnym meczu z Levente będzie chciała się przełamać, jak również wykorzystać potknięcie Realu Madryt (1:2 z Osasuną) i wrócić na prowadzenie w ligowej tabeli. Hiszpańskie media przewidują, jaki skład wystawi trener Hansi Flick.

FC Barcelona zagra z Levante. Co z Robertem Lewandowskim?

Jak zwykle w tym sezonie jedną z większych zagadek pozostaje obsada środka ataku, gdzie rywalizują Robert Lewandowski oraz Ferran Torres. Tym razem największe katalońskie dzienniki stawiają na Polaka, natomiast te madryckie na 25-latka.

Co do pozostałych pozycji, w czołowych hiszpańskich tytułach panuje duża zgodność. Wątpliwość stanowi tylko obsada środka pomocy i to, komu będzie partnerował Frenkie de Jong. Przewijają się nazwiska Marca Bernala oraz Erica Garcii, jak również bardziej ofensywny wariant z Danim Olmo i Ferminem Lopezem u boku Holendra. Spośród dwóch ostatnich Hiszpanów jeden powinien pojawić się w wyjściowym składzie. W bramce najpewniej stanie Joan Garcia, co oznacza ławkę rezerwowych dla Wojciecha Szczęsnego.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Levante

wg "Mundo Deportivo" : Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Marc Bernal, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski;

: Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Marc Bernal, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski; wg "Sportu" : Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Eric Garcia, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski;

: Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Eric Garcia, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski; wg "AS-a" i "Marki": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong - Fermin Lopez, Dani Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Mecz FC Barcelona - Levante zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.