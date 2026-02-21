Co za seria! Pajor ma z czego się cieszyć

FC Barcelona jest w kapitalnej formie, piłkarki Dumy Katalonii wygrały 15 ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tabeli Blaugrana przed 21. kolejką miała aż 10 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Kapitalnie w barwach hiszpańskiego giganta spisuje się Ewa Pajor, Polka przewodzi klasyfikacji strzelczyń. Kolejnym wyzwaniem była doskonale dysponowana w ostatnich tygodniach Granada.

Barcelona zbudowała przewagę w pierwszej połowie

Mogło się wydawać, że Granada to idealny kandydat na przerwanie wybitnej serii Barcelony. Gospodynie spotkania w ostatnich sześciu ligowych meczach zanotowały 5 zwycięstw i 1 remis, punktami podzieliły się tylko z Atletico Madryt.

Piłkarki Granady spotkały się jednak z brutalną rzeczywistością już od pierwszych minut. Barcelona w swoim stylu dominowała rywalki. W 12. minucie piłkarki Dumy Katalonii wywalczyły rzut karny, do jedenastki podeszła sama poszkodowana Caroline Graham, Norweżka pokonała bramkarkę rywali Chikę Hirao. Podopieczne trenera Romeu szybko zabrały się za walkę o podwyższenie prowadzenia, ta przyniosła efekty już w 27. minucie. Do siatki po podaniu strzelczyni pierwszej bramki Graham, trafiła wówczas Aicha Camara.

Pewne zwycięstwo Dumy Katalonii. Pajor tym razem bez gola

Niemal cała druga połowa rozgrywała się na szesnastce Granady. Barcelona kontrolowała mecz, grając w ataku pozycyjnym i co jakiś czas zagrażając bramce strzeżonej przez Hirao. Gospodynie miały gigantyczny problem z wyprowadzeniem jakiejkolwiek kontry. W 70. minucie niezłą okazję w polu karnym rywalek miała Ewa Pajor, Polce nie udało się jednak znaleźć drogi do bramki Granady. Dla naszej najlepszej piłkarki nie był to łatwy mecz, była mocno pilnowana przez obrończynie rywalek. Finalnie zakończyła to spotkanie bez gola, ale wciąż przewodzi w klasyfikacji strzelczyń Ligi F. Barcelona wygrała z Granadą 2:0.

Ewa Pajor rozegrała całe spotkanie. Dla Barcelony to 16. wygrana z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Duma Katalonii ma już 13 punktów przewagi nad Realem Madryt, wielki rywal dopiero wystąpi w ramach 21. kolejki Ligi F. Następny mecz podopieczne trenera Romeu zagrają dopiero 12 marca, w Copa de la Reina zmierzą się z Badaloną.