Film z dzieckiem Szczęsnego niesie się po świecie. Miliony wyświetleń

Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem Barcelony od października 2024 r., kiedy to wznowił karierę po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Do tej pory Szczęsny zagrał 39 meczów w barwach Barcelony i w 14 z nich zachował czyste konto. Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna mają dwójkę dzieci - syna Liama oraz córkę Noelię. Liam skończył już siedem lat i gra w juniorskich zespołach Barcelony. Ostatnio hitem w mediach społecznościowych stało się konto Liama na Instagramie, które prowadzą jego rodzice.

REKLAMA

Zobacz wideo Błędy Szczęsnego w Barcelonie? "Ja wiedziałem, że nie pasuję"

Syn Szczęsnego zachwyca na całym świecie. "Lepszy do Ferrana Tortr

Nagranie z występami Liama w juniorskich drużynach Barcelony szybko zyskało setki tysięcy wyświetleń. Bardzo szybko Liam pojawił się na profilu 433, który na Instagramie śledzi aż 77,5 mln użytkowników. "Syn Szczęsnego to pan piłkarz. Liam Szczęsny: lewy skrzydłowy w Barcelonie w przyszłości?" - pisze 433. Samo nagranie polubiło ponad 380 tys. osób.

Internauci błyskawicznie zainteresowali się nagraniem. "Jego koledzy świętują po każdym dryblingu", "już jest lepszy od Ferrana Torresa", "czy może zagrać na skrzydle, jak Raphinha i Rashford są kontuzjowani?", Tek Jr" - czytamy w komentarzach. W nich nie brakowało też nawiązań do nałogu taty Liama.

Szczęsny przedwcześnie opuści Barcelonę? "Dobrze akceptuje swoją rolę"

Kontrakt Szczęsnego z Barceloną jest ważny do czerwca 2027 r. Hiszpańskie media podawały, że Barcelona mogłaby przedwcześnie rozwiązać umowę z Polakiem, płacąc mu dwa mln euro rekompensaty. Ma to związek z trwającymi wypożyczeniami Inakiego Peny do Elche i Marc-Andre ter Stegena do Girony.

Zobacz też: Messi, Ronaldo i Casemiro w jednym klubie?! Anglicy odpalili bombę

"Mimo że inni w jego sytuacji mogliby okazywać złość, prawda jest taka, że Polak dobrze akceptuje swoją obecną rolę, angażuje się w szatni i nie robi złej miny na ławce rezerwowych, a wręcz przeciwnie" - pisał hiszpański dziennikarz Marc Gomez.

- Szczęsny jest kluczową postacią dla szatni, zarówno ze względu na to, co nam dawał, jak i to, co wnosi nadal. Zawsze powtarzam, że atmosferę w szatni budują ci, którzy grają, ale często w jeszcze większym stopniu ci, którzy nie grają. Jeśli oni nie grają do jednej bramki z resztą grupy, bardzo trudno jest wygrywać ważne trofea - dodał Deco, dyrektor sportowy Barcelony.