Grał w Polsce, może zostać światową gwiazdą. Gigantyczny talent

6 - tyle goli w dwóch ostatnich meczach straciła FC Barcelona (cztery w Pucharze Króla z Atletico Madryt i dwa z Gironą w La Lidze). Nie ma wątpliwości, że postawa obrony jest największym problemem aktualnych mistrzów Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Były obrońca Radomiaka w elitarnym gronie

Bojan Krkić Senior z hiszpańskiego dziennika "Sport", tata Bojana Krkicia, byłego piłkarza FC Barcelony, wskazał w swoim artykule najbardziej utalentowanych obecnie środkowych obrońców świata. Wymienił nazwiska siedmiu zawodników. W tym gronie jest 18-letni Luka Vusković, który od stycznia do czerwca 2024 roku był na wypożyczeniu w Radomiaku. W barwach klubu z Radomia zagrał 14 meczów, zdobył trzy gole i miał asystę.

"Obok Cubarsiego jest środkowym obrońcą o największym talencie i potencjale rozwoju w europejskim futbolu. Ma na koncie dwa występy w seniorskiej reprezentacji Chorwacji i wszystko wskazuje na to, że tego lata zagra na mistrzostwach świata. Niekwestionowany podstawowy zawodnik w Hamburgu, gdzie występuje na wypożyczeniu z Tottenhamu. Jest jednym z najlepszych środkowych obrońców Bundesligi: w 19 meczach strzelił 4 gole. Inteligentny piłkarz, z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, wysoką jakością techniczno-taktyczną i dojrzałością nieadekwatną do swojego wieku. Gotowy na większe wyzwania" - pisze Bojan Krkić.

Vusković już teraz jest na liście życzeń wielu czołowych klubów świata. Zainteresowane są nim: Real Madryt, Liverpool, Manchester City, FC Barcelona, Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium.

Zobacz także: Koszmarny debiut Polaka. Trener mówi wprost. "Sytuacja wygląda poważnie"

Obok Vuskovicia zdaniem Krkicia w gronie najzdolniejszych środkowych obrońców są: Brazylijczyk Joao Victor De Souza (19 lat, Tottenham), Nigeryjczyk Honest Ahanor (17, Atalanta), Niemiec Finn Jeltsch (19, VFB Stuttgart), Francuz David Boly (17, PSG), Anglik Nico O’Reilly (20, Manchester City) czy 17-letni reprezentant Zambii - Jonathan Kalimina. Obecnie gra on w rodzimej lidze w klubie Kafue Celtic FC, ale podpisał już kontrakt z FC Red Bull Salzburg.