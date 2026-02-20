To on ma być następcą Lewandowskiego w Barcelonie. Padła dokładna kwota

Hugo Balassone wyraził przekonanie, że FC Barcelona jest w stanie zakontraktować Juliana Alvareza. Wszystko dlatego, że sam zawodnik pragnie gry w tym klubie. Ma szczególną motywację, bo zamierza walczyć o jak najwięcej trofeów, a w barwach Atletico Madryt nie jest to obecnie możliwe. Alvarez marzy m.in. o mistrzostwie Hiszpanii i triumfie w Lidze Mistrzów. Wszystkie te informacje rozbudziły apetyty niektórych fanów Barcelony. Zresztą Balassone jest na tyle znanym dziennikarzem w Argentynie, iż część kibiców mogła poważnie podchodzić do sprawy.

Atletico powie "Stop"? Nowe informacje

Barcelona oczywiście jest bardzo zainteresowana ściągnięciem Alvareza, ale "Sport" podkreśla, iż w tym momencie nie można mówić o pewności ws. jego transferu. Mało tego - Atletico Madryt wcale nie zamierza go sprzedawać.

"Podpisanie Juliana Alvareza przez Barcelonę nie będzie łatwe, a obecnie wręcz praktycznie niemożliwe. Atletico Madryt wciąż jest bardzo nastawione na obecność w klubie argentyńskiego napastnika i nie jest zbyt skłonne sprzedać go w nadchodzącym letnim oknie transferowym" - pisze "Sport".

Alvarez ma z Atletico ważny kontrakt do czerwca 2030 roku. Klub kupił go dwa lata temu z Manchesteru City, płacąc 75 mln euro. Obecnie Argentyńczyk jest wyceniany na 100 mln euro.

Ogromne pieniądze. Tyle Atletico chce za Alvareza

Jeśli napastnik miałby zostać sprzedany w najbliższym czasie, to tylko za ogromną kwotę. Cadena SER poinformowało, że Atletico chciałoby otrzymać za Alvareza aż 200 mln euro. Jeśli Los Colchoneros nie zejdą niżej z ceną, to piłkarz właściwie nie będzie w zasięgu Barcelony.

Katalończycy tymczasem widzą w Alvarezie numer jeden do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Polak w trakcie niecałych czterech sezonów zdobył dla Barcelony aż 112 bramek, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że jego czas powoli mija i trzeba szukać następcy.

Alvarezem są także zainteresowane londyńskie kluby - Arsenal oraz Chelsea. Sam zawodnik jednak nie chciałby wracać w tym momencie do Premier League.