A jednak! Spełnia się wymarzony transfer Barcelony. "Będzie tam grał"

FC Barcelona od kilku lat ma problem z przeprowadzeniem dużych transferów i rejestrowaniem zawodników. Wszystko przez kłopoty finansowe. Stąd też zastanawiano się, w jaki sposób "Duma Katalonii" ma rozwiązać sytuację podczas tegorocznego okienka. Działaczom marzy się topowy napastnik. Od miesięcy mówi się o tym, że do Blaugrany mógłby trafić Julian Alvarez. Tańszą opcją byłby Dusan Vlahović, lecz tutaj byłyby wątpliwości co do poziomu sportowego.

Jednak Alvarez? Zawodnik chce trafić do Barcelony

Hugo Balassone, dziennikarz stacji Radio La Red, jest przekonany o tym, że Alvarez pragnie grać w Barcelonie, a transfer dojdzie do skutku. Mistrz świata chciałby grać w zespole, w którym będzie miał szasnę na większą liczbę trofeów. Na razie bowiem nie wygrał z Atletico Madryt żadnego pucharu.

- Według moich informacji Julian Alvarez będzie grał w FC Barcelonie. Arsenal był nim zainteresowany. Jego czas w Atletico Madryt dobiegł końca. To nie był dla niego dobry sezon. Uważa, że jego kariera potrzebuje drużyny, która może dać mu tytuł. Motywacją Juliana jest przejście do drużyny, która może zdobyć mistrzostwo. To prawda, że Atletico Madryt może wygrać Puchar Króla, ale nie był to krok, którego się spodziewał. Mogę to potwierdzić, Julian Alvarez po Mistrzostwach Świata będzie grał w jednej z najlepszych drużyn na świecie - powiedział Hugo Balassone cytowany przez profil BarcaInfo w serwisie X.

Dziennikarza cytują także duże, zagraniczne profile. Alvarez jest piłkarzem Atletico od 2024 roku. Klub z Metropolitano kupił go z Manchesteru City za 75 mln euro. Dla drużyny Diego Simeone rozegrał dotychczas 92 mecze, notując w nich 36 bramek i 19 asyst. Teraz miał zdecydować, że przyszedł czas na kolejny krok.

Zła informacja dla Lewandowskiego

Obecnie Alvarez jest wyceniany w serwisie Transfermarkt na 100 mln euro, a jego kontrakt z klubem wygasa dopiero 30 czerwca 2030 roku.

Jeśli Barcelona rzeczywiście skupi się na tym transferze, to wówczas Robert Lewandowski najpewniej będzie zmuszony do tego, by szukać sobie nowego zespołu. Jego umowa z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu tego roku.

Sam Polak nie chce mówić głośno o tym, czy zostanie na kolejny sezon w Barcelonie. W jego przypadku sytuacja też szybko się zmienia, choć mistrzowie Hiszpanii na pewno będą zdeterminowani do tego, by odmłodzić atak i dla "Lewego" miejsca w drużynie może zabraknąć.