W Barcelonie niedługo może dojść do rewolucji. Niedawno Joan Laporta podał się do dymisji, by móc wystartować w kolejnych wyborach na prezydenta klubu. W Hiszpanii mówi się, że jego głównym rywalem jest Victor Font, który już zapowiedział ewentualne zmiany w przypadku objęcia tego stanowiska. Jednak jest trzeci kandydat, który też ma swoje plany i już składa pierwsze obietnice.

Kandydat na prezydenta Barcelony znalazł następcę Lewandowskiego

Mowa o Xavim Vilajoanie, który według relacji cronicaglobal.espanol.com grał w młodzieżowych drużynach FC Barcelony i w pierwszej drużynie futsalu. Aktualnie jest prezesem Hiszpańskiego Stowarzyszenia Deweloperów i Budowniczych.

W najnowszym wpisie w serwisie X Xavi Vilajoana obiecuje „bombowy" transfer następcy Lewandowskiego w linii ataku. "Dbanie o graczy La Masia jest moim priorytetem, ale zawsze będziemy musieli umieć przyciągać najlepsze talenty. Możemy to zrobić. Koniec chaosu finansowego i powrót do zasady 1:1. Podpis za mną, to podpis za ambitną Barceloną" - napisał w serwisie X.

Do tego postu dodał grafikę, na której widać Harry'ego Kane'a w koszulce FC Barcelony. Warto podkreślić, że wcześniej Anglik zastąpił Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium.

Serwis cronicaglobal.espanol.com opisuje Vilajoanę jako "wielkiego znawcę Barcelony i La Masii". "Ostro krytykuje zarządzanie finansami byłego prezesa Laporty, faworyta w wyborach. Kwestionuje również model sportowy Laporty i potępia cięcia w budżecie klubu przeznaczonym na młodzieżową piłkę nożną" - czytamy.

"Vilajoana preferuje połączenie rodzimych talentów i selektywnych transferów. Marzy mu się zawodnik, który zastąpi Roberta Lewandowskiego: Harry Kane, obecny napastnik Bayernu Monachium" - zakończono.

Czy Xavi Vilajoana ma szansę zaskoczyć w tych wyborach prezydenckich? Niedawno Jan Tellez z Diari de Barcelona powiedział na łamach Sport.pl: - Nie sądzę, że Flick odejdzie pod koniec sezonu, bez względu na wynik wyborów - stwierdził i dodał, że "prawdopodobnie wybory będą na korzyść Laporty".

Wybory w FC Barcelonie zaplanowano na 15 marca.