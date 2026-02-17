Wskazali przyczyny kryzysu Barcelony. Nagle padło: Lewandowski

FC Barcelona jeszcze nie tak dawno wydawała się murowanym kandydatem do walki o potrójną koronę. Tymczasem Katalończycy wysoko przegrali z Atletico Madryt (0:4) w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla, a w poniedziałek 16 lutego stracili fotel lidera La Liga na rzecz Realu Madryt. Wszystko z powodu zaskakującej przegranej z Gironą 1:2.

Kryzys Barcelony? Mówią o problemach Lewandowskiego

Taki obrót spraw odbił się szerokim echem w hiszpańskich mediach. Portal "Cope" zaczął nawet doszukiwać się zaczątków kryzysu w zespole Hansiego Flicka. Jak stwierdził dziennikarz Joan Batllori, obie porażki poniesione przez "Barcę" w ostatnich dniach miały punkty wspólne.

"Na Metropolitano Barcelona źle weszła mecz, bez intensywności. To wykorzystało Atletico. W drugiej połowie nastąpiła krótka poprawa. VAR anulował gola z powodu spalonego, którego nikt wyraźnie nie widział" - czytamy o meczu przeciwko zespołowi z Madrytu.

"Na Montilivi drużyna Flicka dobrze weszła w spotkanie. Natomiast w drugiej połowie drużyna rozpadła się po straceniu gola na 1:1. Obrońcy zostawiali zbyt wiele przestrzeni, z czego skorzystała Girona. Tym razem VAR również był "bohaterem" - nie wezwano sędziego do obejrzenia sytuacji przy golu Frana Beltrana, gdy Claudio Echeverri nadepnął Julesa Kounde. Girona zasłużyła na zwycięstwo, ale akcja decydująca o wyniku meczu nie pozostawia wiele miejsca na dyskusję" - podsumowano starcie z Gironą.

Problemem, na który zwraca uwagę Battlori, jest brak skuteczności. Dostało się również Robertowi Lewandowskiemu, o którym napisano, że "jest daleki od swojej najlepszej formy". Zdaniem dziennikarza zawodzi także Fermin Lopez, a Ferran Torres "stracił instynkt z początku sezonu". Głośno jest także o fatalnym pudle Lamine'a Yamala z rzutku karnego przy wyniku 0:0. "To niewybaczalne. Wybrał ładne, finezyjne rozwiązanie, zamiast efektywnego" - czytamy.

Nie da się również nie zgodzić z tezą, że jeśli "zdarzy się cud i "Barca" odwróci losy rywalizacji pucharowej z Atletico na Camp Nou lub jeśli ostatecznie wygra ligę, to ten tydzień pozostanie tylko anegdotą". Rewanżowy mecz przeciwko "Rojiblancos" Katalończycy rozegrają dopiero 3 marca. Wcześniej zmierzą się w lidze z Levante i Villarrealem - wszystkie z tych spotkań Barcelona rozegra na własnym stadionie.

