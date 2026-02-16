Tak wygląda tabela La Liga po sensacyjnej porażce Barcelony. Oto lider

Piłkarze Realu Madryt w sobotni wieczór pokonali przed własną publicznością Real Sociedad aż 4:1 (3:1), zostali liderem La Ligi i mieli dwa punkty przewagi nad FC Barceloną. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka mogła odpowiedzieć i wrócić na pozycję lidera po 24 kolejkach w poniedziałkowy wieczór. Musiała jednak wygrać na wyjeździe z Gironą.

FC Barcelona nie odzyskała pozycji lidera w La Lidze

W pierwszej połowie FC Barcelona miała wymarzoną okazję do zdobycia gola. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Lamine Yamal zmarnował jednak rzut karny, strzelając w słupek. W 59. minucie goście dopięli swego. Po dośrodkowaniu z prawej strony Julesa Kounde, Pau Cubarsi strzałem głową trafił do siatki. Trzy minuty później wyrównał Thomas Lemar, trafiając do pustej bramki.

W 73. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który zmienił Ferrana Torresa. To jednak nic nie dało, bo FC Barcelona nie potrafiła zdobyć zwycięskiej bramki. Polak nie miał też żadnej okazji, by pokonać bramkarza rywali. Mało tego, w 86. minucie precyzyjnym strzałem z 18 metrów popisał się Joel Roca i Girona wygrała mecz 2:1.

Po tej porażce FC Barcelona jest na drugim miejscu w La Lidze. Po 24 kolejkach ma 58 punktów, dwa mniej od prowadzącego Realu Madryt. Girona z 29 punktami zajmuje 12. pozycję.

FC Barcelona w następnej kolejce podejmie Levante (niedziela, 22 lutego, godz. 16.15). Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Girona zagra na wyjeździe z Deportivo Alaves (23 lutego, godz. 21).

