Tak wygląda tabela La Liga po sensacyjnej porażce Barcelony. Oto lider

FC Barcelona musiała w poniedziałkowy wieczór wygrać na wyjeździe z Gironą, by odzyskać prowadzenie w La Lidze. Drużyna trenera Hansiego Flicka przegrała 1:2 i to Real Madryt pozostał liderem rozgrywek.
Piłkarze Realu Madryt w sobotni wieczór pokonali przed własną publicznością Real Sociedad aż 4:1 (3:1), zostali liderem La Ligi i mieli dwa punkty przewagi nad FC Barceloną. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka mogła odpowiedzieć i wrócić na pozycję lidera po 24 kolejkach w poniedziałkowy wieczór. Musiała jednak wygrać na wyjeździe z Gironą. 

FC Barcelona nie odzyskała pozycji lidera w La Lidze

W pierwszej połowie FC Barcelona miała wymarzoną okazję do zdobycia gola. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Lamine Yamal zmarnował jednak rzut karny, strzelając w słupek. W 59. minucie goście dopięli swego. Po dośrodkowaniu z prawej strony Julesa Kounde, Pau Cubarsi strzałem głową trafił do siatki. Trzy minuty później wyrównał Thomas Lemar, trafiając do pustej bramki. 

W 73. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który zmienił Ferrana Torresa. To jednak nic nie dało, bo FC Barcelona nie potrafiła zdobyć zwycięskiej bramki. Polak nie miał też żadnej okazji, by pokonać bramkarza rywali. Mało tego, w 86. minucie precyzyjnym strzałem z 18 metrów popisał się Joel Roca i Girona wygrała mecz 2:1. 

Po tej porażce FC Barcelona jest na drugim miejscu w La Lidze. Po 24 kolejkach ma 58 punktów, dwa mniej od prowadzącego Realu Madryt. Girona z 29 punktami zajmuje 12. pozycję. 

FC Barcelona w następnej kolejce podejmie Levante (niedziela, 22 lutego, godz. 16.15). Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Girona zagra na wyjeździe z Deportivo Alaves (23 lutego, godz. 21). 

Tabela La Ligi: 

  1. Real Madryt  24 mecze, 60 punktów, bramki: 53:19
  2. FC Barcelona  24 mecze, 58 punktów, bramki: 64:25
  3. Villarreal  23 mecze, 45 punktów, bramki: 44:26
  4. Atletico  24 mecze, 45 punktów, bramki: 38:21
  5. Betis  24 mecze, 41 punktów, bramki: 39:29
  6. Espanyol  24 mecze, 35 punktów, bramki: 29:33
  7. Celta  24 mecze, 34 punkty, bramki: 32:27
  8. Sociedad  24 mecze, 31 punktów, bramki: 34:35
  9. Bilbao  24 mecze, 31 punktów, bramki: 27:34
  10. Osasuna  24 mecze, 30 punktów, bramki: 28:28
  11. Getafe  24 mecze, 29 punktów, bramki: 20:28
  12. Girona  24 mecze, 29 punktów, bramki: 24:38
  13. Sevilla  24 mecze, 26 punktów, bramki: 31:39
  14. Alaves  24 mecze, 26 punktów, bramki: 21:30
  15. Valencia  24 mecze, 26 punktów, bramki: 25:37
  16. Elche  24 mecze, 25 punktów, bramki 31:35
  17. Vallecano  23 mecze, 25 punktów, bramki: 1:30
  18. Mallorca  24 mecze, 24 punkty, bramki: 29:39
  19. Levante  24 mecze, 18 punktów, bramki: 26:40
  20. Oviedo  23 mecze, 16 punktów, bramki: 13:36

