Lewandowski "dorzucił się" Owsiakowi. Za tyle poszedł fant z wielkiego meczu

Robert Lewandowski oddał na licytację koszulkę z meczu z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Spotkanie odbyło się 11 stycznia, Blaugrana wygrała je 3:2, a Polak był jednym z bohaterów, trafił do siatki tuż przed przerwą, czym dał drużynie z Katalonii prowadzenie (2:1).

Koszulka Roberta Lewandowskiego wylicytowana. Za tyle ją sprzedano

"Koszulka to unikatowy przedmiot kolekcjonerski dla kibiców FC Barcelona, fanów Roberta Lewandowskiego oraz miłośników wielkich piłkarskich momentów" - napisano w opisie aukcji. Już wiadomo, że meczowy trykot Polaka został sprzedany za 61 tys. złotych.

W serwisie Allegro do 16 lutego internauci mogą brać udział w ponad 77 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasili konto 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zadeklarowana kwota z tych licytacji przekraczała w czwartek 27 mln zł.

Najwięcej wyniosła kwota osiągnięta przez Donalda Tuska, który wystawił złote korki i zaoferował spotkanie (700 tys. zł). W chwili zakończenia licytacji oferty premiera, na drugim miejscu znajdowała się aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski z propozycją spotkania z nimi (340 tys. zł). Na trzecim miejscu były rakieta tenisowa i ręcznik Igi Świątek z wygranego przez nią Wimbledonu 2025 (136 tys. zł).

34. Finał WOŚP pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci" odbył się 25 stycznia. Miał na celu zebranie pieniędzy na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Kwesta zakończyła się kwotą deklarowaną 183 mln zł. Ostateczny rezultat, który zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału, orkiestra ogłosi pod koniec marca.