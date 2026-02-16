Hiszpanie już wiedzą. Oto co Flick zrobi z Lewandowskim

Real Madryt depcze po piętach FC Barcelonie. W sobotni wieczór znów wyprzedził rywala w tabeli La Liga. Wygrał aż 4:1 z Realem Sociedad, dzięki czemu objął prowadzenie. Ma dwa punkty przewagi nad Katalończykami. Teraz do gry wkroczą piłkarze Hansiego Flicka. Już w poniedziałek 16 lutego zmierzą się na wyjeździe z Gironą, a więc drużyną, która walczy o utrzymanie. Mimo wszystko nie można jej skreślać. Na jaki skład postawi niemiecki trener?

Hiszpanie już wiedzą: Robert Lewandowski zagra z Gironą

Flick ma niemały ból głowy. Jest on spowodowany bolesną porażką z Atletico Madryt w pierwszym półfinale Pucharu Króla. Barcelona przegrała aż 0:4. Szkoleniowiec wie, że w tej sytuacji musi dokonać zmian w wyjściowej jedenastce. Ta z meczu z Atletico nie podołała wyzwaniu. Na jakie rozwiązanie się zdecyduje?

Zdaniem hiszpańskich dzienników, zmiany dotkną głównie środek pola. Zgodnie przyznają, że na placu gry zabraknie Marca Casado. "Ma być ofiarą" - pisze kataloński "Sport". Do rotacji może też dojść w linii obrony. Niewykluczone, że na murawie pojawi się Ronald Araujo. A co z atakiem? To on najbardziej interesuje polskich kibiców.

Co z Robertem Lewandowskim? "Sport", "AS" i "Marca" zgodnie przyznali, że 37-latek wróci do wyjściowej "11". Choć nie popisał się w meczu z Atletico, wchodząc już w 37. minucie, to Flick ma dać mu szansę. Tym bardziej że wciąż kontuzjowany jest Marcus Rashford, a Raphinha nie może grać jeszcze pełnych 90 minut. Jedynie "Mundo Deportivo" nie stawia na Polaka. "Robert Lewandowski nie wydawał się mieć iskry Ferrana na Metropolitano, niezależnie od tego, czy Hiszpan był bardziej skuteczny pod bramką" - czytamy.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Gironą (wg "Sportu"): Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Dani Olmo, Marc Bernal, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Fermin Lopez.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Gironą (wg "AS"): Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Bernal, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Gironą (wg "Marki"): Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Robert Lewandowski.

Mecz Girona - FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.