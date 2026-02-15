W Hiszpanii zawrzało po meczu Realu. Czegoś takiego jeszcze nie było

Real Madryt w tym sezonie zdobył łącznie 53 gole. Aż 11 z nich uzyskał z rzutów karnych, a dwóch kolejnych jedenastek nie wykorzystał. W sumie "Królewscy" aż 13 razy ustawiali piłkę "na wapnie". To rekord ligi hiszpańskiej! Do tej pory najlepsze osiągnięcie w tym względzie należało do Barcelony - 12 karnych w sezonach 1950/51 i 2015/16. A przecież do końca sezonu jest jeszcze 14 kolejek!

Real "królem" rzutów karnych. "Ironiczna sytuacja"

Na poprawienie rekordu "Królewscy" czekali od 1 lutego. Wtedy dostali ostatnią jedenastkę, wyrównując własne historyczne rezultaty. W sobotę sędzia Francisco Jose Hernandez podyktował aż dwa rzuty karne dla gospodarzy. W obu przypadkach skutecznie egzekwował je Vinicius. "To zdecydowanie ułatwia im wygrywanie meczów" - zauważyło "Mundo Deportivo".

Zwrócono też uwagę na jeszcze jeden szczegół. "Te liczby niewątpliwie stawiają Real Madryt w dość ironicznej sytuacji, biorąc pod uwagę częste narzekania na decyzje sędziów" - czytamy w katalońskim dzienniku, który zwykle chłodno traktuje stołeczny zespół.

Real dostaje najwięcej rzutów karnych w Europie

Real Madryt pod tym względem najlepszy jest nie tylko w Hiszpanii, ale i w Europie. W tym sezonie nikt tak wielu rzutów karnych nie wykonywał. Drugi w zestawieniu Bayern do piłki ustawionej "na wapnie" podchodził tylko dziewięć razy. Po osiem mają FSV Mainz, Brentford i Brest.

Co ciekawe, w sobotę karnego otrzymał też Real Sociedad San Sebastian. Skutecznie egzekwował go Mikel Oyarzabal, ale było to jedynie honorowe trafienie w przegranym spotkaniu 1:4.

Real Madryt awansował na 1. miejsce w tabeli La Ligi, ale Barcelona odpowie dopiero w poniedziałek. Rywalem "Dumy Katalonii" będzie 14. w zestawieniu Girona. Podopieczni Hansiego Flicka musza wygrać, by wrócić na prowadzenie.