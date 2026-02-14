Barcelona odliczyła do czterech! Wszyscy widzieli, co zrobiła Pajor

Kobieca drużyna FC Barcelony w spotkaniu 20. kolejki Ligi F mierzyła się na własnym stadionie z Eibarem. Duma Katalonii po 19 meczach wyraźnie przewodziła ligowej stawce, z dziesięcioma punktami przewagi nad Realem Madryt. W pierwszym składzie Dumy Katalonii tradycyjnie pojawiła się najlepsza strzelczyni klubu Ewa Pajor. Jak potoczyło się spotkanie i jak wypadła Pajor?

Kapitalny występ Pajor. Polka otworzyła wynik spotkania

FC Barcelona była zdecydowanym faworytem spotkania. Duma Katalonii przewodzi ligowej stawce, a jej rywalki przed 20. kolejką znajdowały się na dopiero 13. pozycji, Eibar ma jednak wyraźną przewagę nad strefą spadkową. Mecz rozpoczął się doskonale dla zespołu z Katalonii, w dodatku za sprawą Ewy Pajor. Polka otworzyła wynik spotkania w 13. minucie meczu.

- Top! Ewa Pajor daje Barcelonie prowadzenie - napisał na portalu X oficjalny profil Ligi F.

Wielki triumf Barcelony. Duma Katalonii rozbiła Eibar

Ewa Pajor otworzyła worek z bramkami. Barcelona 3:0 prowadziła już po pierwszej części gry. Drugiego gola w 35. minucie zdobyła Claudia Pina, a zaledwie 5 minut później kibice Dumy Katalonii oglądali trzecią bramkę, za sprawą Patricii Guijarro. Podopieczne trenera Romeu dobiły rywalki w 61. minucie. Trafiła wówczas Irene Paredes. Ewa Pajor zagrała całe spotkanie. Ostatecznie Gospodynie pokonały Eibar 4:0.

FC Barcelona ma już 13 punktów przewagi nad Realem Madryt. Wielkie rywalki mają jednak mecz 20. kolejki jeszcze przed sobą. Kolejnym wyzwaniem Dumy Katalonii będzie mecz z 7. w tabeli Granadą. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 21 lutego, o 18:15.