Gest Simeone oburza Barcelonę. Oto w jaki sposób zakpił z gwiazdora

Kibice FC Barcelony nie tak wyobrażali sobie pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Króla. W czwartkowy wieczór (12 lutego) ich ulubieńcy zostali rozbici na wyjeździe przez Atletico Madryt aż 0:4. Taki wynik sprawia, że Duma Katalonii potrzebuje cudu w rewanżu.

Gest Simeone oburza Barcelonę. Zakpił z gwiazdora

Gesty w trakcie meczów wykonywane przez Diego Simeone często wywoływały kontrowersje. Argentyńczyk niezwykle emocjonalnie reagował również na wielki triumf prowadzonego przez siebie zespołu z FC Barceloną. Simeone oburzył Dumę Katalonii gestem, który wykonał po bramce na 3:0, zdobytej przez Ademolo Lookmana. Szkoleniowiec Los Colchoneros zwrócił się w stronę Lamine Yamala, pokazując trzy palce. Młoda gwiazda Blaugrany odpowiedziała na zaczepkę tylko wymuszonym uśmiechem.

Simeone szaleńczo triumfował już po pierwszej połowie

Gest w stronę Yamala to jednak nie wszystko. Simeone szaleńczo świętował już po pierwszej części gry biegnąć wzdłuż linii bocznej. Trudno się dziwić, jego podopieczni wszystkie cztery gole zdobyli w ciągu pierwszych 45 minut. Barcelona w drugiej połowie nie potrafiła sportowo odpowiedzieć na zaczepki trenera Atletico. Jedyny gol dla Dumy Katalonii, zdobyty przez Pau Cubarsiego, po podaniu Roberta Lewandowskiego został anulowany po intwerwencji VAR-u, z powodu spalonego.

„Myślę, że nasi kibice potrzebują takich celebracji. Wiedzieliśmy dokładnie, z kim się mierzymy. Nie mogliśmy się poddać. Do meczu rewanżowego jeszcze długa droga, ale dziś sprawiliśmy radość kibicom. Zasłużyli na to" - stwierdził w pomeczowej wypowiedzi trener Simeone.

Oprócz nowo pozyskanego Ademolo Lookmana gole dla Atletico zdobywali Antoine Griezmann i Julian Alvarez, spotkanie trafienie do własnej siatki otworzył Eric Garcia. Rewanżowe spotkanie Pucharu Króla odbędzie się we wtorek, 3 marca o godzinie 21:00. Gospodarzem będzie Barcelona.