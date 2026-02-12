Absolutna kompromitacja bramkarza Barcelony. "Niewiarygodne"

FC Barcelona po awansie do półfinału Pucharu Króla trafiła na Atletico Madryt. Trener Hansi Flick nie postawił tym razem na Roberta Lewandowskiego, ustawiając na szpicy Ferrana Torresa. W pierwszej połowie to nie ofensywa, a defensywa miała ręce pełne roboty i niestety dla fanów "Dumy Katalonii" spisała się fatalnie.

Już w 6. minucie Joan Garcia nie przyjął piłki od Erica Garcii i sprezentował gola gospodarzom. Później trafiali jeszcze Antoine Griezmann, Ademola Lookman oraz Julian Alvarez i do szatni "Blaugrana" schodziła z czterobramkowym deficytem! Hiszpańskie media "przejechały się" po Barcelonie.

Co zrobił Joan Garcia?

- Fatalny błąd Joana Garcii, który próbując opanować podanie do tyłu, wypuszcza piłkę spod stopy. Próbował ją wybić, zanim wpadła do bramki, ale nie miał czasu i tak padł pierwszy gol. Niewiarygodne - relacjonowała "Marca", która dodała, że jego koledzy natychmiast ruszyli ze słowami wsparcia.

"Co za pierwsza połowa! Metropolitano świętuje. I słusznie. Atletico ogołociło Barcę z broni, pozostawiając ją całkowicie bezbronną i drżącą. Wszystko zaczęło się od prezentu od Joana Garcii, ale reszta była zasługą podopiecznych Simeone, którzy nie ustąpili ani na krok w obronie i rozpoczęli szybkie i nieustanne kontrataki. Z nimi rozbili Barcelonę. Półfinał Pucharu Króla, kto by pomyślał, wydaje się już prawie rozstrzygnięty" - podsumowuje "Marca".

"Atletico Madryt gromi Barcelonę w pierwszej połowie meczu półfinałowym Pucharu Króla Mapfre. Los Colchoneros wykorzystują słabości defensywne Barcelony i sprawiają jej poważne problemy. Eric Garcia otworzył wynik spotkania golem samobójczym po niefortunnej akcji Joana Garcii, ale potem padły gole Griezmanna, Lookmana i Juliana Alvareza, dając Atletico pełną kontrolę nad meczem i bliski awans do finału" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Kiedy drugi mecz?

Rewanż Barcelona - Atletico odbędzie się 3 marca. W drugiej parze rywalizują Athletic Bilbao i Real Sociedad w derbach Kraju Basków.