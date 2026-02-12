Atletico - Barcelona w Pucharze Króla. Kiedy mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM]

W Pucharze Króla przyszedł czas na półfinały. O trofeum powalczą cztery wielkie kluby, ale zabraknie wśród nich jednego z największych - Real Madryt sensacyjnie odpadł już w 1/8 finału z drugoligowym Albacete.

REKLAMA

Zobacz wideo Najpiękniejszy gol Koseckiego? "Porównanie do Messiego? Co mi przyszło do głowy?"

Droga Barcelony do tego etapu rozgrywek nie była wymagająca. W 1/16 finału Duma Katalonii pokonała 2:0 trzecioligową Guadalajarę. Takim samym stosunkiem bramek zakończyło się spotkanie z drugoligowym Racingiem Santander. W ćwierćfinale podopieczni Hansiego Flicka zmierzyli się z pogromcami Królewskich. Albacete znów postawiło bardzo trudne warunki, ale Barcelona poradziła sobie i wygrała 2:1.

Półfinały Pucharu Króla. Wielkie hity

Pozostałymi drużynami, które awansowały do półfinału, są Athletic Bilbao, Atletico Madryt oraz Real Sociedad. Ta faza Pucharu Króla jest wyjątkowa - jest to bowiem jedyny etap, w którym rozgrywane są dwa mecze. Przeprowadzone losowanie wyłoniło pary półfinałowe. Barcelona zmierzy się z Atletico. Pierwszy mecz odbędzie się w Madrycie w czwartek, 12 lutego. Rewanż na Camp Nou odbędzie się 3 marca.

Zobacz też: Kulesza już planuje mundial. To szykuje Polakom

Rywala w finale wyłoni dwumecz Athletic Bilbao - Real Sociedad. Jest to starcie dwóch odwiecznych rywali z Kraju Basków. W tym przypadku rywalizacja również zostanie rozstrzygnięta dopiero na początku marca. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane w środę, 11 lutego. Gospodarzem był Athletic, ale szczęśliwsi schodząc z boiska byli piłkarze Realu Sociedad - wygrali 1:0 i są bliżej gry o trofeum.

Atletico - Barcelona w Pucharze Króla. Gdzie oglądać? [LIVE]

Barcelona podchodzi do półfinałowego starcia w znakomitej formie. Od początku grudnia podopieczni Hansiego Flicka rozegrali 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zwyciężyli 16 z nich. W gorszych humorach ostatnio są kibice Atletico. W niedzielę przegrali z Betisem w lidze, a tydzień wcześniej bezbramkowo zremisowali z przedostatnim w tabeli Levante.

Hitowe starcie Pucharu Króla Atletico - Barcelona odbędzie się 12 lutego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję z meczów półfinałowych Pucharu Króla, w tym starcia Atletico - Barcelona przeprowadzi stacja Eleven Sports 1. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.