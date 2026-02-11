Powrót na stronę główną

Kucharski reaguje. Oto jak skomentował słowa Lewandowskiego

W przyszłym miesiące reprezentacja Polski rozpocznie baraże o mistrzostwa świata. W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" kapitan zespołu Robert Lewandowski w ciepłych słowach wypowiedział się o trenerze Janie Urbanie. Na słowa piłkarza Barcelony zareagował Cezary Kucharski. Oto co napisał.
Robert Lewandowski / Cezary Kucharski
Przyszły miesiąc będzie kluczowy dla reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni 26 marca zagrają w półfinale baraży do mistrzostw świata z Albanią. Zwycięzca zmierzy się z lepszym z pary Szwecja - Ukraina. Polacy w poprzednim roku odżyli po objęciu funkcji selekcjonera przez Jana Urbana. Ogromnym sukcesem trenera jest m.in. nawiązanie dobrej relacji z Robertem Lewandowskim

Lewandowski chwali Urbana. "To nas w nim ujęło" 

Jan Urban jest chwalony za atmosferę, którą wprowadził do zespołu. Szkoleniowiec potrafił zbudować więź z zawodnika. Co w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" podkreśla Robert Lewandowski. 

- Jan Urban jest szczery w tym, co mówi, ma klarowną wizję, dużo z nami rozmawia, a to zawsze jest bardzo ważne. Ma fajne podejście do nas, piłkarzy. Ujęło nas w nim to, że pewne rzeczy mówi prosto w oczy - powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" Robert Lewandowski. 

Kucharski reaguje na słowa Lewandowskiego. "Na miejscu Urbana zacząłbym się niepokoić"

Na słowa Roberta Lewandowskiego zareagował Cezary Kucharski. Kapitan reprezentacji Polski od lat jest w konflikcie z byłym menedżerem. Zdaniem Kucharskiego trener Urban powinien zacząć się niepokoić. To nawiązanie do niełatwych relacji napastnika FC Barcelony z poprzednimi selekcjonerami. 

- Lewy chwali selekcjonera reprezentacji. Na miejscu Jana Urbana zacząłbym się niepokoić - napisał na portalu X Cezary Kucharski. 

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał 28 spotkań w barwach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach, zdobył w nich 13 bramek. Przed zespołem kapitana reprezentacji Polski ważny mecz w Pucharze Króla. W półfinale Duma Katalonii zagra z Atletico Madryt. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 lutego o godzinie 21:00. 

