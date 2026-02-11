Robert Lewandowski zagrał w tym sezonie 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w barwach FC Barcelony. Polak coraz częściej zaczyna mecze na ławce rezerwowych, co wynika z pojawiających się urazów i większej roli Ferrana Torresa. Dla Lewandowskiego to nowa sytuacja, w ciągu ostatnich kilkunastu lat w barwach "Dumy Katalonii", a wcześniej Bayernu, Borussii czy Lecha najczęściej był kluczową postacią pierwszej jedenastki.

Lewandowski skomentował swoją pozycję w Barcelonie

Robert Lewandowski skomentował swoją aktualną sytuację w drużynie w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna". Kapitan reprezentacji Polski ostatnio trzynasty raz wygrał plebiscyt organizowany przez tę gazetę.

- Każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony każdy piłkarz chce grać jak najwięcej, bo rytm meczowy jest istotny. Z drugiej obecna sytuacja daje mi więcej świeżości i energii, zarówno fizycznej, jak i mentalnej. Czuję, że mam więcej sił, także w życiu pozapiłkarskim, co przy tak intensywnym kalendarzu naprawdę ma duże znaczenie - powiedział w rozmowie z Piłką Nożną Robert Lewandowski.

"Nie czuję, żebym odstawał od młodszych zawodników"

Kapitan reprezentacji Polski stwierdził również, że mniejsza liczba minut nie wpływa negatywnie na jego formę. Gdyby Hansi Flick potrzebował go w pierwszym składzie, co trzy dni to wciąż jest gotowy do gry. Lewandowski nie czuje się gorszy od młodszych kolegów.

- Wiele osób patrzy na moją grę głównie przez pryzmat wieku, ale to często jest złudna perspektywa. Nie jest już tak, że do szczęścia potrzebuję dziewięćdziesięciu minut co trzy dni, ale fizycznie wciąż jestem na bardzo wysokim poziomie. Dobrze wyglądam na treningach, moje liczby się bronią, pod względem motorycznym nie widzę spadku. Gram nieco mniej minut, ale potrafię dostrzec w tym plusy. Wiem też, że gdyby trzeba było wrócić do rytmu grania co trzy dni po 90 minut, byłbym na to gotowy, tak jak byłem przez całe życie. Nie czuję, żebym odstawał od młodszych zawodników – ani fizycznie, ani piłkarsko - podkreśla w rozmowie z tygodnikiem Lewandowski.

Czy sytuacja w klubie wpłynie pozytywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji?

Leszek Orłowski, który przeprowadził wywiad, zauważył, że gra w mniejszym wymiarze czasowym może pozytywnie wpłynąć na formę Lewandowskiego w reprezentacji Polski, dzięki większej świeżości i głodowi gry. Oto jak na sugestię dziennikarza zareagował napastnik.

- Dobro reprezentacji zawsze jest dla mnie najważniejsze. Niezależnie od tego, ile minut gram w klubie, gdy przyjeżdżam na zgrupowanie kadry, w pełni koncentruję się na tym, co jest przed nami. Reprezentacja to dla mnie coś wyjątkowego, podchodzę do niej z pełnym zaangażowaniem. Mam na tyle duże doświadczenie, że potrafię znaleźć optymalną formę na mecze kadry w każdej sytuacji klubowej. Jedno się nie zmienia: kiedy zakładam koszulkę reprezentacji, zawsze daję z siebie wszystko - stwierdza Lewandowski.

Mecz Polska – Albania odbędzie się w czwartek 26 marca 2026 roku i będzie półfinałem baraży w ścieżce B. Spotkanie zostanie rozegrane w Warszawie. Do tego czasu Lewandowskiego czeka sporo wyzwań w barwach Barcelony, najbliższe już w czwartek, 12 lutego o godzinie 21:00. Duma Katalonii zagra w Pucharze Króla z Atletico Madryt.