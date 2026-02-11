Słowa dyrektora FC Barcelony o Szczęsnym mówią same za siebie

84-krotny reprezentant Polski w bieżącej kampanii wystąpił w 6 meczach La Liga oraz w 3 spotkaniach Ligi Mistrzów. I choć coraz głośniej mówi się o pożegnaniu Wojciecha Szczęsnego przez Barcelonę, to jego postawa budzi w gospodarzach stadionu Camp Nou duży szacunek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wspomina szatnię w Legii: Na imprezę to tylko z nim!

Deco wprost o Szczęsnym: "Przeżył bardzo dużo, jest bramkarzem światowej klasy"

35-letni Polak został ściągnięty do Barcelony w październiku 2024 roku, gdy kolejnego poważnego urazu doznał Marc-Andre ter Stegen. - Wielu ludzi mówi, że był na emeryturze, ale rzeczywistość jest taka, że miał jeszcze rok kontraktu z Juventusem. Z powodów osobistych i sytuacji, które nie potoczyły się zgodnie z planem, zdecydował się przestać grać, ale nie był to bramkarz, który zakończył karierę dawno temu - o kulisach ściągnięcia Szczęsnego opowiedział w obszernej rozmowie dla "Sportu" dyrektor sportowy Barcelony - Deco.

Działacz poruszył wiele kwestii dotyczących funkcjonowania klubu jako całości i drużyny trenera Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec, zdaniem Deco, ma niezwykle ważną cechę. Potrafi odpowiednio zarządzać szatnią, w której poza młodymi zawodnikami, nie brakuje także tych bardziej doświadczonych jak np. Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny. O polskim bramkarzu dyrektor sportowy Barcelony ma jak najlepsze zdanie.

- Żaden piłkarz nie akceptuje tego, że nie gra; każdy chce być na boisku. Nie ma nikogo, kto powiedziałby inaczej. W jego przypadku uważam, że to nie tyle kwestia akceptacji, co doświadczenia. Przeżył w futbolu bardzo wiele, jest bramkarzem światowej klasy, grał w wielkich klubach i dzielił szatnię z wybitnymi bramkarzami oraz kolegami z najwyższej półki - przyznał Deco.

- Bycie bramkarzem jest specyficzne. Czasami nie jesteś pierwszym wyborem i to zmusza cię do rozwinięcia w sobie czegoś więcej: pewnego ludzkiego pierwiastka. Jeśli tego nie zrobisz, nie przetrwasz na tej pozycji, ponieważ zawodnik z pola prędzej czy później dostaje szansę i wchodzi na boisko. Dla bramkarza jest to znacznie trudniejsze. Musisz nauczyć się żyć z tą sytuacją i stać się kimś innym - dość filozoficznie o sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie opowiedział Deco.

Dyrektor sportowy "Blaugrany" w dalszej części jeszcze bardziej rozwinął myśl. - W tym sensie uważam, że Szczęsny jest kluczową postacią dla szatni, zarówno ze względu na to, co nam dawał, jak i to, co wnosi nadal. Zawsze powtarzam, że atmosferę w szatni budują ci, którzy grają, ale często w jeszcze większym stopniu ci, którzy nie grają. Jeśli oni nie grają do jednej bramki z resztą grupy, bardzo trudno jest wygrywać ważne trofea. On jako bramkarz i jako człowiek wnosi mnóstwo w każdym aspekcie: jest zabawny, radosny, zawsze pozytywnie nastawiony i potrafi wywołać uśmiech. To jest kluczowe dla dobrej dynamiki i zdrowego współżycia w zespole - podkreślił Deco.

Wojciech Szczęsny w poprzednim sezonie zdobył ze swoim katalońskim klubem wszystko, co było do wygrania na krajowym podwórku: mistrzostwo, puchar oraz Superpuchar.

W czwartek 12 lutego o godzinie 21.00 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. Rewanż zaplanowano na 3 marca. W lidze drużyna trenera Hansiego Flicka po 23. kolejkach ma tylko punkt przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt.