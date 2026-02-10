Powrót na stronę główną

To on ma zastąpić Lewandowskiego. "Podpisze kontrakt z Barceloną"

Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego, jeśli ten po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. Pewną podpowiedź dał serbski trener. - Myślę, że teraz, jako wolny zawodnik, podpisze umowę z Barceloną - powiedział.
SOCCER-SPAIN-BAR-RMA/
Fot. REUTERS/Vincent West

Kto zastąpi Roberta Lewandowskiego na środku ataku FC Barcelony, gdy ten odejdzie z klubu - to pytanie od kilku miesięcy zadają sobie kibice i eksperci. Polakowi wygasa umowa w czerwcu tego roku i wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Zagraniczne media na liście jego potencjalnych następców wymieniali takich piłkarzy jak: Argentyńczyk Julian Alvarez (Atletico Madryt), Kameruńczyk Etta Eyong (Levante), a nawet Anglik Harry Kane (Bayern Monachium). 

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Oto następca Roberta Lewandowskiego w Barcelonie?

Na krótkiej liście życzeń Deco, dyrektora sportowego FC Barcelony, jest też Serb Dusan Vlahović z Juventusu, który po zakończeniu tego sezonu będzie wolnym piłkarzem i do zespołu mistrza Hiszpanii mógłby trafić za darmo. Teraz głos na temat przyszłości Vlahovicia zabrał Dusan Ilić, przyjaciel piłkarza i trener przygotowania fizycznego reprezentacji Serbii

- Dusan jeszcze zanim trafił do Juventusu, rozmawiał z Atletico Madryt. Wybrał ofertę włoskiego klubu, bo była ona nie do odrzucenia. Myślę, że teraz, jako wolny zawodnik, podpisze umowę z Barceloną - powiedział Ilić. 

Dodał też, że właśnie w Barcelonie może odzyskać wielką formę, jeszcze z czasów, gdy grał w Fiorentinie. W barwach tego klubu zagrał 108 spotkań, zdobył 49 bramek i miał osiem asyst. 

- Dopiero po przyjściu do Barcelony wróci do formy świetnego piłkarza, którego widzieliśmy w Fiorentinie. Był najwyższej klasy napastnikiem - przyznał Ilić. 

Zobacz także: Tak zachowuje się Podolski w Górniku. "Każdy czuje"

Juventus za transfer Vlahovicia w styczniu 2022 roku zapłacił Fiorentinie 83,5 miliona euro. Teraz piłkarz wyceniany jest tylko na 35 milionów euro. 

Vlahović w barwach Juventusu zagrał 162 razy, zdobył 64 gole i miał 16 asyst. Jego bilans w tym sezonie to: 17 spotkań, sześć bramek i dwie asysty. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe