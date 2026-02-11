Oto jaką decyzję podjął Flick. "Strefa Lewandowskiego"

W sobotę 7 lutego FC Barcelona wygrała z Mallorcą 3:0. Pierwszego gola w tym meczu zdobył Robert Lewandowski, który spotkanie rozpoczął jako kapitan katalońskiego klubu. Swoje trafienia dołożyli Lamine Yamal i Marc Bernal. O roli Lewandowskiego, który nie zawsze w tym sezonie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka, napisał portal burgosconecta.es.

Tak piszą o planie Flicka ws. Lewandowskiego. "Fundamentalne znaczenie"

"37-letni polski napastnik nadal wykazuje się ogromną skutecznością w polu karnym przeciwnika, ale na tym etapie kariery musi oszczędzać swoje siły, tak jak dobre perfumy. Taką koncepcję przedstawił Hansi Flick na początku sezonu, aby jego bramki zasilały drużynę Barcy przez cały sezon, a zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywek, w której jego celność wydaje się mieć fundamentalne znaczenie. Jest to plan opracowany co do milimetra, z którego Lewy czerpie korzyści" - czytamy.

Hiszpanie zwracają uwagę, że zarządzanie czasem spędzanym przez Lewandowskiego na boisku jest ruchem bardzo przemyślanym. Przypominają końcówkę poprzedniego sezonu, którą Polak przypłacił urazem mięśniowym. Nie mógł wówczas zagrać w półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan.

"Flick i Lewandowski dostosowali model z poprzednich sezonów, przyznali większą rolę Ferranowi Torresowi i zaczęli opracowywać plan, który konsekwentnie realizowali w pierwszej połowie rozgrywek. Polski napastnik nie jest już niekwestionowanym liderem, ale jest graczem, który pojawia się w decydujących momentach, potrafi wejść na boisko, aby zakończyć mecz w drugiej połowie i nadal poprawia swoje statystyki, ale w inny sposób. Jego obciążenie znacznie się zmniejszyło" - uważa wspomniane źródło, przypominając że w tym sezonie spędził na ligowych boiskach tylko 918 minut. Rok temu w analogicznym momencie sezonu miał ich prawie dwa razy więcej (1756 minut).

W Hiszpanii mówią o "strefie Lewandowskiego", porównując sytuację Polaka do "strefy Suareza" - urugwajskiego napastnika, który w 2021 roku w Atletico Madryt pełnił podobną rolę i był wypoczęty na kluczowe mecze sezonu. Sezonu mistrzowskiego dla stołecznego zespołu.

Skoro zaś o Atletico mowa - to właśnie podopieczni Diego Simeone będą kolejnym rywalem Barcelony. Pierwszy półfinał Pucharu Króla zaplanowano na czwartek 12 lutego na 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.