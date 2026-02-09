To przyszły klub Lewandowskiego? Borek ujawnił. "Więcej niż transfer sportowy"

"Władze Chicago Fire naciskają, aby przekonać Roberta Lewandowskiego do dołączenia do MLS. Zaoferowano mu dwuletni kontrakt od lipca z bardzo wysoką pensją, ale polski napastnik nie dał jeszcze zielonego światła, ponieważ otrzymał również oferty od klubów europejskich i saudyjskich" - przekazał w niedzielę 8 października włoski dziennikarz Nicolo Schira. Czy transfer Polaka za ocean dojdzie do skutku?

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Mateusz Borek przemówił

Swoje zdanie w tej kwestii przedstawił dziennikarz Mateusz Borek. - Wbrew pozorom Robert Lewandowski ma w tym momencie więcej kart w ręce, niż się wszystkim wydaje. One są naznaczone stanem konta Barcelony - ocenił w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Według niego Katalończycy mogą mieć problem ze znalezieniem jakościowego napastnika przez brak środków. - Robert czeka, bo widzi, co się dzieje finansowo w klubie - stwierdził. - Wielu graczy stamtąd wypychano, próbowano zmusić do odejścia z racji tego, że skarbiec jest pusty - dodał.

Mateusz Borek ujawnia. Chicago Fire wypytuje o Roberta Lewandowskiego

Dziennikarz wyjawił, że poruszenie wokół 37-latka w Stanach Zjednoczonych jest spore. - Było zainteresowanie z Orlando, jest oficjalna oferta z Chicago. Bardzo go chcą, bardzo. Rozmawiałem ostatnio z Januszem Michallikiem, do którego bardzo często dzwoni trener Fire Gregg Berhalter. Za wszelką cenę chcą mieć Polaka, bo to coś więcej niż transfer sportowy - powiedział.

Ten ruch miałby wielkie znaczenie dla "społeczności Polaków w Illinois". - To byłoby przyciągnięcie kilka tysięcy osób więcej na stadion na każdy mecz. To byłaby koniunktura, obecność Lewandowskiego w życiu tej społeczności. Nie tylko Chicago, ale i okolicznych miasteczek, całego stanu - wyjaśnił.

W dodatku reprezentant Polski nie powinien mieć problemów z regularną grą. - Na pozycji napastnika gra tam Belg Hugo Cuypers, wychowanek Standardu Liege (31 goli i pięć asyst w 70 meczach dla Fire - red.). [...] Wciąż Lewandowski go zjada na śniadanie dzięki swojej skuteczności, zwłaszcza, że w MLS jest dużo miejsca dla graczy ofensywnych - podsumował Borek.

W bieżącym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 28 meczów, zdobył 13 bramek i zaliczył trzy asysty dla FC Barcelony. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca.