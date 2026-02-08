Niesamowite, co zrobił Szczęsny. O tym będzie głośno

10-letni Wojtek Feliks z Opola cierpi na zaburzenia wzrostu kości. Jest znacznie mniejszy od swoich rówieśników - ma 97 centymetrów wzrostu i waży niecałe 20 kilogramów. U chłopca zdiagnozowano też niedosłuch po obu stronach. Jego mama relacjonuje zmagania małego Wojtka w mediach społecznościowych.
Niedawno opublikowała nagranie, które dotarło do milionów internautów. Na filmie widać reakcję chłopca po wizycie u lekarza. Wojtek dowiedział się, że będzie mógł uprawiać sport - co jest jednym z jego marzeń. Innym jest spotkanie z legendarnymi polskimi piłkarzami. "Wojtek jest wielkim fanem FC Barcelony i bardzo chciałby przybić piątkę z Wojciechem Szczęsnym oraz Robertem Lewandowskim i polecieć do Barcelony na mecz" - napisała mama Wojtka.
"No to chyba tak tego nie zostawimy… Marzenia są po to, żeby je spełniac" - tak film na Instagramie skomentował Wojciech Szczęsny ledwie parę dni później. I wtedy ruszyła wielka akcja, o której efektach 10-latek dowiedział się początkiem lutego.
Kilka dni temu w internecie pojawił się film, na którym bramkarz Barcelony zwraca się do chorego chłopca. "Cześć Wojtku, z tej strony Wojtek Szczęsny. Chciałbym cię zaprosić 8 lutego na mecz Barcelony. Chcielibyśmy sprawić, że to marzenie się spełni, żebyś zabrał swoją babcię, dziadka, mamę i przyleciał do Barcelony, zobaczył mecz, przybił piątkę ze mną i Robertem" - powiedział. Zaproszenie zostało rzecz jasna zaakceptowane, gdyż w ten sposób spełniło się wielkie marzenie chłopca.
Chłopiec z rodziną przylecieli do Barcelony, a na lotnisku już czekał szofer, który zawiózł ich do hotelu. Wojtek był gościem na treningu drużyny Hansiego Flicka - przy pięknej pogodzie Wojtek poznał nie tylko Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, ale też innych piłkarzy Dumy Katalonii. Później przyszedł czas na mecz, który był dla 10-latka wielkim przeżyciem.
Niedługo po meczu rodzina Wojtka podzieliła się pierwszymi wrażeniami z wizyty w Barcelonie. "To dzięki Panu Wojciechowi Szczęsnemu spełniło się największe marzenie Wojtka. Zrobił Pan coś niesamowitego! Tych emocji, które było widać na twarzy Wojtka nie da się opisać słowami - to była czysta radość i szczęście" - można przeczytać w mediach społecznościowych.
Barcelona wygrała to spotkanie 3:0. Wojciech Szczęsny spędził cały mecz na ławce rezerwowych, ale w pierwszym składzie wyszedł Robert Lewandowski - i to z opaską kapitańską na ramieniu. 37-latek strzelił pierwszą bramkę w meczu. Było to jego dziesiąte ligowe trafienie w bieżącym sezonie.