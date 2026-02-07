Tak Flick zwrócił się do Lewandowskiego i spółki. "Zapytałem zawodników"

Robert Lewandowski wyprowadził piłkarzy FC Barcelony na mecz z Mallorcą jako kapitan zespołu. Podopieczni Hansiego Flicka byli wyraźnymi faworytami domowego starcia przeciwko drużynie Jagoby Arrasate, a zwycięstwo pozwoliłoby im na utrzymanie pozycji lidera La Liga.

Dwie twarze Barcelony. Flick zdradził, co powiedział w przerwie

Spotkanie to jednak długo nie układało się po myśli Katalończyków, którzy łatwo narażali się na kolejne kontrataki gości. Dopiero w 29. minucie niemoc "Barcy" przełamał Robert Lewandowski. Polak wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wpakował piłkę do bramki Leo Romana.

Taki wynik utrzymał się do przerwy, a trener Hansi Flick nie był zadowolony z poczynań swoich podopiecznych, co zdradził na pomeczowej konferencji prasowej.

- Graliśmy za wolno, bez odpowiedniej dynamiki. Zapytałem zawodników, czy są usatysfakcjonowani pierwszą połową. Powiedzieli, że nie. To była jasna odpowiedź. Pokazaliśmy im, gdzie muszą się poprawić - w ustawianiu się i w szybkości podań - powiedział cytowany przez hiszpański "Sport".

I faktycznie, po zmianie stron "Blaugrana" zdominowała przeciwnika, narzucając wyższe tempo gry. W 61. minucie prowadzenie pięknym strzałem zza pola karnego podwyższył Lamine Yamal, a w końcówce spotkania ostateczny cios zadał Marc Bernal. Rezerwowy "Barcy" okiwał dwóch rywali w polu karnym i pokonał bramkarza gości.

- W drugiej połowie było znacznie lepiej. Trzy punkty, trzy gole strzelone i żadnego straconego. Ogólnie był to pozytywny dzień - stwierdził Flick i dodał: - Mam jednak nadzieję, że w czwartkowym meczu z Atletico zobaczymy inną drużynę od pierwszej minuty.

FC Barcelona wciąż liczy się w walce na trzech frontach. Wspomniane przez niemieckiego trenera spotkanie z zespołem Diego Simeone odbędzie się w ramach półfinału Pucharu Króla. W marcu z kolei "Barca" będzie rywalizować w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

